Médico denuncia internação forçada em clínica para tratamento de 'cura gay'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 28 de abril de 2026 às 20:12
Um médico de 27 anos foi resgatado de uma clínica de reabilitação em Teresina, na última quarta-feira (22), após permanecer 40 dias internado de forma involuntária. O profissional de saúde afirma que a internação, realizada sob a justificativa de dependência química, foi uma represália da família por ele ser gay. Ele relatou que teve o celular confiscado e foi submetido a medicações sem consentimento em entrevista à TV Cidade Verde, afiliada do SBT.
A retirada do médico ocorreu após sua advogada se dirigir ao local acompanhada de forças policiais. Segundo a defesa, a internação ocorreu de forma irregular, sem ordem judicial ou laudo médico que comprovasse a necessidade da medida. A advogada sustenta que o verdadeiro motivo foi a tentativa dos pais, descritos como religiosos e de forte influência política, de "converter" a orientação sexual do filho após ele assumir um relacionamento homoafetivo.
Na delegacia, a representante jurídica ressaltou que o cliente possui boa reputação profissional e que o suposto uso esporádico de substâncias em contextos sociais nunca interferiu em sua vida laboral.
"Os pais tomaram conhecimento de seu relacionamento e, temendo a exposição negativa, optaram pela internação", afirmou a advogada. Os familiares não compareceram à Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos.
Em nota para o Observatorio Queer, o Centro de Reabilitação Restaurar declarou surpresa com o ocorrido e criticou o "tumulto" gerado pela operação policial no local. A instituição afirmou que a exposição foi desnecessária e que o episódio perturbou o ambiente destinado aos demais pacientes. Representantes da clínica foram levados à delegacia para prestar depoimento, e o caso segue sob investigação das autoridades locais.