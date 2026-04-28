HOMOFOBIA

Médico denuncia internação forçada em clínica para tratamento de 'cura gay'

Profissional de saúde de 27 anos afirma ter ficado 40 dias incomunicável após assumir namoro com outro homem

Nauan Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2026 às 20:12

Comunidade LGBT sofre ao voltar para casa na madrugada Crédito: Divulgação

Um médico de 27 anos foi resgatado de uma clínica de reabilitação em Teresina, na última quarta-feira (22), após permanecer 40 dias internado de forma involuntária. O profissional de saúde afirma que a internação, realizada sob a justificativa de dependência química, foi uma represália da família por ele ser gay. Ele relatou que teve o celular confiscado e foi submetido a medicações sem consentimento em entrevista à TV Cidade Verde, afiliada do SBT.

A retirada do médico ocorreu após sua advogada se dirigir ao local acompanhada de forças policiais. Segundo a defesa, a internação ocorreu de forma irregular, sem ordem judicial ou laudo médico que comprovasse a necessidade da medida. A advogada sustenta que o verdadeiro motivo foi a tentativa dos pais, descritos como religiosos e de forte influência política, de "converter" a orientação sexual do filho após ele assumir um relacionamento homoafetivo.

Na delegacia, a representante jurídica ressaltou que o cliente possui boa reputação profissional e que o suposto uso esporádico de substâncias em contextos sociais nunca interferiu em sua vida laboral.

"Os pais tomaram conhecimento de seu relacionamento e, temendo a exposição negativa, optaram pela internação", afirmou a advogada. Os familiares não compareceram à Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos.