INVESTIGAÇÃO

Professor de jiu-jitsu Melqui Galvão é preso por suspeita de abuso sexual contra alunas

Ele também atua como investigador da Polícia Civil do Amazonas

Maysa Polcri

Publicado em 28 de abril de 2026 às 19:17

Melqui Galvão se entregou à polícia em Manaus (AM) Crédito: Reprodução

O professor de jiu-jitsu Melqui Galvão foi preso nesta terça-feira (28) suspeito de abuso sexual contra alunas. Ao menos três vítimas, incluindo uma adolescente de 17 anos, denunciaram o homem à polícia. O treinador, conhecido no meio esportivo, é pai do multicampeão Mica Galvão e também atua como investigador da Polícia Civil do Amazonas. Ele se apresentou às autoridades em Manaus, onde teve a prisão cumprida.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou que o caso está sendo investigado pela 8ª Delegacia da Mulher e que, após a expedição do mandado de prisão, Melqui se entregou à Polícia Civil.

O relato da adolescente teria sido o primeiro caso levado à delegacia. Os abusos relatados por ela teriam acontecido durante um campeonato fora do Brasil, segundo informações divulgadas pelo g1. Ela mora atualmente nos Estado Unidos.

Uma gravação na qual o professor admite indiretamente o ocorrido e tenta evitar que o caso seja levado adiante, com a promessa de compensação financeira, foi apresentada durante as investigações.

Outras duas mulheres relataram abusos em diferentes estados do Brasil. Em um dos casos, a vítima afirmou ter 12 anos na época do ocorrido.