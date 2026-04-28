Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Professor de jiu-jitsu Melqui Galvão é preso por suspeita de abuso sexual contra alunas

Ele também atua como investigador da Polícia Civil do Amazonas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de abril de 2026 às 19:17

Melqui Galvão se entregou à polícia em Manaus (AM)
Melqui Galvão se entregou à polícia em Manaus (AM) Crédito: Reprodução

O professor de jiu-jitsu Melqui Galvão foi preso nesta terça-feira (28) suspeito de abuso sexual contra alunas. Ao menos três vítimas, incluindo uma adolescente de 17 anos, denunciaram o homem à polícia. O treinador, conhecido no meio esportivo, é pai do multicampeão Mica Galvão e também atua como investigador da Polícia Civil do Amazonas. Ele se apresentou às autoridades em Manaus, onde teve a prisão cumprida.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou que o caso está sendo investigado pela 8ª Delegacia da Mulher e que, após a expedição do mandado de prisão, Melqui se entregou à Polícia Civil. 

O relato da adolescente teria sido o primeiro caso levado à delegacia. Os abusos relatados por ela teriam acontecido durante um campeonato fora do Brasil, segundo informações divulgadas pelo g1. Ela mora atualmente nos Estado Unidos. 

Uma gravação na qual o professor admite indiretamente o ocorrido e tenta evitar que o caso seja levado adiante, com a promessa de compensação financeira, foi apresentada durante as investigações. 

Outras duas mulheres relataram abusos em diferentes estados do Brasil. Em um dos casos, a vítima afirmou ter 12 anos na época do ocorrido. 

Além da prisão temporária, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ele em Jundiaí, no interior de São Paulo. 

Mais recentes

Imagem - Resultado da Quina 7012, desta terça-feira (28)

Resultado da Quina 7012, desta terça-feira (28)
Imagem - Resultado da Mega-Sena 3001, desta terça-feira (28)

Resultado da Mega-Sena 3001, desta terça-feira (28)
Imagem - Resultado da Lotofácil 3672, desta terça-feira (28)

Resultado da Lotofácil 3672, desta terça-feira (28)