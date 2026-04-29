BRASIL

Governador afirma que reitor só será nomeado se aceitar vender prédio de universidade

Mateus Simões afirmou que apenas candidatos que se comprometerem com a venda de prédio terão chances de ser nomeados

Metrópoles

Publicado em 29 de abril de 2026 às 23:29

UFMG Crédito: Divulgação/ALMG

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), afirmou que só nomeará como novo reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) um candidato se comprometer com a venda de um imóvel da instituição no campus de Frutal, no Triângulo Mineiro.