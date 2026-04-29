MILIONÁRIO

Três apostas acertam tudo e faturam de mais de R$ 1,5 milhão na Lotofácil

Prêmio será dividido entre os três vencedores

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de abril de 2026 às 23:46

Lotofácil Crédito: Shutterstock

O concurso nº 3673 da Lotofácil foi sorteado na noite desta quarta-feira (29), no Espaço da Sorte. O prêmio de pouco mais de R$ 1,5 milhão saiu para três apostas em diferentes estados.

Um dos bilhetes vencedores foi registrado na cidade de Imperatriz (MA), na lotérica Bonsucesso. A posta é um bolão de sete cotas com um prêmio por faixa.

O segundo vencedor é de João Pessoa (PB). O apostador marcou 15 números em uma aposta simples, pagando o valor mínimo do jogo, que é de R$ 3,50, registrada na lotérica Ar Loterias.

A terceira fatia do prêmio principal foi para a cidade de Criciúma (SC). A aposta, que também é simples, foi feita na Lotérica Criciúma. Cada um dos apostadores levou R$ 509.795,58.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Além do ganhador principal, 228 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 2.009,26 cada. Outras 8.173 apostas faturaram R$ 35,00 com 13 acertos.

Com 12 números acertados, 90.862 apostas ganharam R$ 14,00, enquanto 488.953 levaram R$ 7 ao acertar 11 números.

Como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago