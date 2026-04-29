Menos refrigerante? Coca-Cola anuncia redução de embalagens

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Elaine Sanoli
Publicado em 29 de abril de 2026 às 23:19
Durante uma entrevista ao The Wall Street Journal nesta terça-feira (28), o CEO da Coca-Cola, Henrique Braun, apontou novos caminhos para as operações da companhia ao redor do mundo. Entre as medidas, a empresa planeja reduzir o tamanho das embalagens de refrigerante.
Segundo Braun, a iniciativa foi pensada como uma forma de enfrentar a inflação persistente sobre os produtos da empresa, além de acompanhar mudanças nos hábitos alimentares, com destaque para a sociedade dos Estados Unidos.
Coca-Cola
Com a mudança, os refrigerantes devem passar a ter menor volume como estratégia para manter os consumidores ativos. A medida também busca tornar os produtos mais baratos nos pontos de venda. Além disso, a empresa já vem implementando ações como o estímulo a versões reduzidas, como as latas de 220 mL e as garrafas de 1,25 L, para evitar grandes descontos e, ao mesmo tempo, manter o público consumidor.
Além dos impactos financeiros, a Coca-Cola também demonstra preocupação com uma nova onda de estilo de vida. Em alguns países, como os Estados Unidos, o consumo de refrigerante vem caindo progressivamente ao longo dos anos. Daí surge a necessidade de diversificação e segmentação de produtos para torná-los mais acessíveis e atrativos.
Todas essas mudanças ocorrem em meio à inserção de inteligência artificial na produção da empresa, como forma de simplificar custos no processo produtivo.