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Menos refrigerante? Coca-Cola anuncia redução de embalagens

Iniciativa foi pensada para enfrentar a inflação persistente sobre os produtos e mudanças nos hábitos alimentares

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de abril de 2026 às 23:19

Coca-Cola
Coca-Cola Crédito: Coca-Cola

Durante uma entrevista ao The Wall Street Journal nesta terça-feira (28), o CEO da Coca-Cola, Henrique Braun, apontou novos caminhos para as operações da companhia ao redor do mundo. Entre as medidas, a empresa planeja reduzir o tamanho das embalagens de refrigerante.

Segundo Braun, a iniciativa foi pensada como uma forma de enfrentar a inflação persistente sobre os produtos da empresa, além de acompanhar mudanças nos hábitos alimentares, com destaque para a sociedade dos Estados Unidos.

Coca-Cola

Coca-Cola por Coca-Cola
Coca-Cola por Coca-Cola
Coca-Cola por Coca-Cola
Coca-Cola por Coca-Cola
Coca-Cola por Coca-Cola
Coca-Cola por Coca-Cola
Copo de refrigerante pode ser substituido por Imagem: banco de imagens
Refrigerante por Shutterstock
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  por Imagem: Apirut Siri | Shutterstock
  por Shutterstock
Refrigerante por Reprodução
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Coca-Cola por Coca-Cola

Com a mudança, os refrigerantes devem passar a ter menor volume como estratégia para manter os consumidores ativos. A medida também busca tornar os produtos mais baratos nos pontos de venda. Além disso, a empresa já vem implementando ações como o estímulo a versões reduzidas, como as latas de 220 mL e as garrafas de 1,25 L, para evitar grandes descontos e, ao mesmo tempo, manter o público consumidor.

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Além dos impactos financeiros, a Coca-Cola também demonstra preocupação com uma nova onda de estilo de vida. Em alguns países, como os Estados Unidos, o consumo de refrigerante vem caindo progressivamente ao longo dos anos. Daí surge a necessidade de diversificação e segmentação de produtos para torná-los mais acessíveis e atrativos.

Todas essas mudanças ocorrem em meio à inserção de inteligência artificial na produção da empresa, como forma de simplificar custos no processo produtivo.

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