DE SAÍDA

Ursinhos de Ouro: gigante dos doces anuncia fechamento da única fábrica no Brasil

Fábrica da Haribo em São Paulo é a única da marca alemã na América Latina

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de abril de 2026 às 21:55

Fábrica da Haribo no Brasil Crédito: Reprodução/ Google Street View

A fábrica de doces Haribo anunciou, nesta terça-feira (28), o encerramento das atividades de sua unidade no Brasil. A empresa informou que a fábrica localizada em São Paulo continuará funcionando até o mês de julho deste ano.

Cerca de 150 funcionários serão afetados com o fechamento da unidade. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Bauru e Região comunicou que está intermediando as negociações para conceder benefícios aos trabalhadores afetados. A informação foi confirmada pelo portal g1.

Conheça alguns dos produtos Haribo 1 de 16

Apesar do fechamento da fábrica, a empresa continuará com atividades no país por meio de um novo planejamento comercial. A Haribo iniciou atividades fabris no Brasil em 2016 e atuava no Distrito Industrial I, em Bauru. Esta é a única fábrica da empresa na América Latina.

A Haribo foi criada em 1920 pelo alemão Hans Riegel. Na época, o fundador possuía apenas um saco de açúcar, uma placa de mármore, um banquinho, um fogão, uma chaleira de cobre e um rolo para iniciar a produção em uma pequena cozinha.

Dois anos depois, foi criado o "ursinho dançante", uma bala de goma que mais tarde se tornaria o lendário Ursinho de Ouro Haribo. Em 1933, a empresa atingiu uma sólida base média de 400 colaboradores e lançou o slogan publicitário: “Haribo faz a alegria das crianças”.

Durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa ficou sem matéria-prima. Além disso, o fundador morreu em 1945. Com isso, em 1946, a empresa operava com apenas 30 funcionários. O grupo se restabeleceu e, quatro anos depois, já tinha mais de 1.000 trabalhadores ativos.

Em 1962, pela primeira vez, uma propaganda da Haribo foi transmitida na TV alemã. Em 1967, os Ursinhos de Ouro (Goldbären) foram oficialmente reconhecidos como marca registrada pelo escritório de patentes alemão.