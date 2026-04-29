Supermercado baiano entra no ranking dos maiores do Brasil; veja qual rede

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Elaine Sanoli
Publicado em 29 de abril de 2026 às 21:11
A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) divulgou os resultados da edição de 2026 do ranking com as maiores empresas do varejo alimentar brasileiro. Unidades baianas de grandes redes do setor aparecem na listagem, e a primeira empresa com sede na Bahia a figurar no ranking é o Atakarejo.
O supermercado ocupa a 21ª posição no ranking geral, com faturamento de R$ 6.320.525.623. A rede melhorou uma colocação em relação ao levantamento do ano passado, quando ficou em 22º lugar.
Atakarejo
A segunda empresa baiana da lista é a RedeMix, que ocupa a 78ª posição, com faturamento de R$ 1.249.577.381. A rede caiu uma posição em comparação com o ranking de 2025.
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Apesar da primeira rede baiana aparecer apenas na 21ª colocação, o top 5 da listagem reúne empresas com forte atuação no estado. Em primeiro lugar está o Carrefour, com sede em São Paulo; em segundo, o Assaí Atacadista, do Rio de Janeiro; e, em terceiro, o Grupo Mateus, do Maranhão.