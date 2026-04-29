MEIO AMBIENTE

Mais de 40 aves silvestres são resgatadas de cativeiro clandestino na Bahia

Animais foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Vitória da Conquista para tratamento

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de abril de 2026 às 20:16

Mais de 40 aves silvestres são resgatadas de cativeiro clandestino na Bahia Crédito: Divulgação

Ao menos 44 aves silvestres foram resgatadas de um cativeiro clandestino na cidade de Vitória da Conquista, no centro-sul do estado, nesta quarta-feira (29). Os animais foram enviados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, unidade mais próxima com capacidade para recebê-los, onde passarão por tratamento antes da devolução à natureza.

Segundo informações do Cetas, os animais chegaram em condições inadequadas de manejo e precisam passar por um período de recuperação. “Após a gente ter recebido esses animais aqui, averiguamos que eles não estão em condições ideais de manejo, de tratos. Colocamos água, alimentos e os levamos ao recinto, porque eles chegam agitados”, explicou o coordenador do centro, Aderbal Azevedo Alves.

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Entre os animais apreendidos estão 23 trinca-ferros, 8 cardeais, 3 azulões, 1 papagaio, 3 pássaros-pretos e 6 periquitos. As aves foram encaminhadas ao Cetas, onde passam por avaliação e cuidados antes de um possível retorno à natureza. Segundo o órgão, a soltura não deve ocorrer de imediato, já que os animais precisam passar por observação quanto à alimentação, comportamento e quadro de saúde. “Na hora que estiverem recuperados, aí a gente vai levá-los à natureza, no local de ocorrência de cada um”, apontou Alves.

A ação da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cipa) de Lençóis ocorreu após denúncia de um morador. Segundo o sargento Felismino, os policiais constataram a criação irregular de aves silvestres sem qualquer tipo de registro legal. “Um cidadão nos procurou e informou que havia uma residência onde o proprietário mantinha vários animais silvestres em cativeiro. Nos deslocamos até o local e constatamos inúmeras aves, nenhuma com registro”, relatou.

Ainda segundo o sargento, o responsável afirmou que mantinha os animais como hobby, mas foi informado de que a prática configura crime ambiental. “Falamos que manter animais silvestres é crime. Se ele quisesse um animal de estimação, poderia criar um gato ou cachorro, mas animal silvestre não pode”, disse.

Ao todo, foram apreendidas 47 gaiolas. O proprietário foi conduzido à Delegacia Territorial de Caturama, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

O sargento também destacou a gravidade da situação, principalmente em relação às espécies ameaçadas: “São 23 trinca-ferros, que é um animal ameaçado de extinção, classificado como vulnerável, além de cardeais e azulões, que também estão ameaçados”.