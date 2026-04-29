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Mais de 40 aves silvestres são resgatadas de cativeiro clandestino na Bahia

Animais foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Vitória da Conquista para tratamento

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de abril de 2026 às 20:16

Mais de 40 aves silvestres são resgatadas de cativeiro clandestino na Bahia
Mais de 40 aves silvestres são resgatadas de cativeiro clandestino na Bahia Crédito: Divulgação

Ao menos 44 aves silvestres foram resgatadas de um cativeiro clandestino na cidade de Vitória da Conquista, no centro-sul do estado, nesta quarta-feira (29). Os animais foram enviados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, unidade mais próxima com capacidade para recebê-los, onde passarão por tratamento antes da devolução à natureza.

Segundo informações do Cetas, os animais chegaram em condições inadequadas de manejo e precisam passar por um período de recuperação. “Após a gente ter recebido esses animais aqui, averiguamos que eles não estão em condições ideais de manejo, de tratos. Colocamos água, alimentos e os levamos ao recinto, porque eles chegam agitados”, explicou o coordenador do centro, Aderbal Azevedo Alves.

Mais de 40 aves silvestres são resgatadas de cativeiro clandestino na Bahia

Mais de 40 aves silvestres são resgatadas de cativeiro clandestino na Bahia por Divulgação
Mais de 40 aves silvestres são resgatadas de cativeiro clandestino na Bahia por Divulgação
Mais de 40 aves silvestres são resgatadas de cativeiro clandestino na Bahia por Divulgação
Mais de 40 aves silvestres são resgatadas de cativeiro clandestino na Bahia por Divulgação
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Mais de 40 aves silvestres são resgatadas de cativeiro clandestino na Bahia por Divulgação

Entre os animais apreendidos estão 23 trinca-ferros, 8 cardeais, 3 azulões, 1 papagaio, 3 pássaros-pretos e 6 periquitos. As aves foram encaminhadas ao Cetas, onde passam por avaliação e cuidados antes de um possível retorno à natureza. Segundo o órgão, a soltura não deve ocorrer de imediato, já que os animais precisam passar por observação quanto à alimentação, comportamento e quadro de saúde. “Na hora que estiverem recuperados, aí a gente vai levá-los à natureza, no local de ocorrência de cada um”, apontou Alves.

A ação da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cipa) de Lençóis ocorreu após denúncia de um morador. Segundo o sargento Felismino, os policiais constataram a criação irregular de aves silvestres sem qualquer tipo de registro legal. “Um cidadão nos procurou e informou que havia uma residência onde o proprietário mantinha vários animais silvestres em cativeiro. Nos deslocamos até o local e constatamos inúmeras aves, nenhuma com registro”, relatou.

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Ainda segundo o sargento, o responsável afirmou que mantinha os animais como hobby, mas foi informado de que a prática configura crime ambiental. “Falamos que manter animais silvestres é crime. Se ele quisesse um animal de estimação, poderia criar um gato ou cachorro, mas animal silvestre não pode”, disse.

Ao todo, foram apreendidas 47 gaiolas. O proprietário foi conduzido à Delegacia Territorial de Caturama, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

O sargento também destacou a gravidade da situação, principalmente em relação às espécies ameaçadas: “São 23 trinca-ferros, que é um animal ameaçado de extinção, classificado como vulnerável, além de cardeais e azulões, que também estão ameaçados”.

Somente neste mês, o Cetas já havia recebido outras 44 aves apreendidas em uma operação conjunta com a Guarda Municipal Ambiental (Gama), em Vitória da Conquista. Além disso, o centro também acolheu recentemente animais de outras espécies, como ouriços-pigmeus-africanos e uma capivara.

Tags:

Bahia Vitória da Conquista Aves Silvestres

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