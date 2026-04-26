Mais de 20 aves silvestres são resgatadas e homem é preso na Feira do Rolo

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Elaine Sanoli
Publicado em 26 de abril de 2026 às 15:50
Vinte e uma aves silvestres foram resgatadas na manhã deste domingo (26). Os animais seriam comercializados na Feira do Rolo, na Baixa do Fiscal, em Salvador.
De acordo com a Companhia de Polícia e Proteção Ambiental (Coppa), responsável pela apreensão, as aves foram encontradas durante intensificação das ações de fiscalização ambiental na região.
PM resgata 21 aves silvestres na Feira do Rolo, na Baixa do Fiscal
Um homem apresentou movimentação suspeita com gaiolas e foi abordado pelos policiais. Após as buscas, ele foi preso. O suspeito não possuía autorização dos órgãos ambientais competentes para comercializar, manter em cativeiro ou transportar os animais, incorrendo em crime previsto no art. 29 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), que proíbe a comercialização, armazenamento ou posse de animais silvestres sem a devida licença.
Ao todo, 21 pássaros de nove espécies diferentes foram resgatados e encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde passarão por avaliação e reabilitação, com posterior reinserção ao habitat natural.