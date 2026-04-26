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Homem é preso embriagado após tentar matar a companheira com facadas na Bahia

Crime ocorreu em São Desidério, no oeste baiano

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 26 de abril de 2026 às 17:02

DElegacia de Barreiras
Delegacia de Barreiras Crédito: Sigi VIlares

Um homem de 36 anos foi preso na cidade de São Desidério, no oeste da Bahia, suspeito de tentar matar a companheira. Ele foi localizado pelas autoridades policiais na noite deste sábado (25). A vítima foi atingida com golpes de faca.

O homem foi encontrado por policiais militares da 85ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) no povoado de Barra da Estiva, com sinais de embriaguez. Com a ajuda de um terceiro, ele fugiu após cometer o crime de tentativa de feminicídio no bairro Alto Cristo.

Baralho Lilás

Baralho identifica principais foragidos da Bahia por SSP/BA
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por SSP/BA
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por SSP/BA
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por SSP/BA
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por SSP/BA
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por SSP/BA
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Baralho identifica principais foragidos da Bahia por SSP/BA

A vítima, uma mulher de 28 anos, foi esfaqueada pelo companheiro e recebeu os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde da região e, posteriormente, transferida para um hospital em Barreiras. Não há informações sobre seu estado de saúde.

O companheiro da vítima e o suspeito de ajudá-lo na fuga foram conduzidos para a 1ª Delegacia Territorial (DT/Barreiras). O agressor realizou os exames legais e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Tags:

Violência Doméstica Barreiras Feminicídio

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