VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso embriagado após tentar matar a companheira com facadas na Bahia

Crime ocorreu em São Desidério, no oeste baiano

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de abril de 2026 às 17:02

Delegacia de Barreiras Crédito: Sigi VIlares

Um homem de 36 anos foi preso na cidade de São Desidério, no oeste da Bahia, suspeito de tentar matar a companheira. Ele foi localizado pelas autoridades policiais na noite deste sábado (25). A vítima foi atingida com golpes de faca.

O homem foi encontrado por policiais militares da 85ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) no povoado de Barra da Estiva, com sinais de embriaguez. Com a ajuda de um terceiro, ele fugiu após cometer o crime de tentativa de feminicídio no bairro Alto Cristo.

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A vítima, uma mulher de 28 anos, foi esfaqueada pelo companheiro e recebeu os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde da região e, posteriormente, transferida para um hospital em Barreiras. Não há informações sobre seu estado de saúde.