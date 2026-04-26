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Surfista morre afogado em praia de Stella Maris

Homem de 65 anos chegou a ser socorrido por outros surfistas e frequentadores, mas não resistiu

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 26 de abril de 2026 às 16:18

Moisés Ribeiro Pinheiro, de 65 anos, morreu afogado na praia de Stella Maris
Moisés Ribeiro Pinheiro, de 65 anos, morreu afogado na praia de Stella Maris Crédito: Reprodução

Um homem morreu afogado na manhã deste domingo (26), na praia de Stella Maris, em Salvador. Ele surfava na região quando ocorreu o afogamento.

A vítima foi identificada como Moisés Ribeiro Pinheiro, de 65 anos. Banhistas que estavam na praia no momento relataram que outros surfistas e frequentadores chegaram a tentar reanimá-lo, enquanto aguardavam o socorro, mas ele não resistiu.

Surfista morreu afogado na praia de Stella Maris

Moisés Ribeiro Pinheiro, de 65 anos, morreu afogado na praia de Stella Maris por Reprodução
Moisés Ribeiro Pinheiro, de 65 anos, morreu afogado na praia de Stella Maris por Reprodução
Moisés Ribeiro Pinheiro, de 65 anos, morreu afogado na praia de Stella Maris por Reprodução
Moisés Ribeiro Pinheiro, de 65 anos, morreu afogado na praia de Stella Maris por Reprodução
Moisés Ribeiro Pinheiro, de 65 anos, morreu afogado na praia de Stella Maris por Reprodução
Moisés Ribeiro Pinheiro, de 65 anos, morreu afogado na praia de Stella Maris por Reprodução
Moisés Ribeiro Pinheiro, de 65 anos, morreu afogado na praia de Stella Maris por Reprodução
Moisés Ribeiro Pinheiro, de 65 anos, morreu afogado na praia de Stella Maris por Reprodução
Moisés Ribeiro Pinheiro, de 65 anos, morreu afogado na praia de Stella Maris por Reprodução
Moisés Ribeiro Pinheiro, de 65 anos, morreu afogado na praia de Stella Maris por Reprodução
Moisés Ribeiro Pinheiro, de 65 anos, morreu afogado na praia de Stella Maris por Reprodução
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Moisés Ribeiro Pinheiro, de 65 anos, morreu afogado na praia de Stella Maris por Reprodução

Em vídeos que circulam nas redes sociais, diversos surfistas aparecem no mar agitado em busca de Moisés.

Segundo a Polícia Civil, a morte foi registrada pela 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã). O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local para a realização da perícia e remoção do corpo.

A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA), mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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