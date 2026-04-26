Surfista morre afogado em praia de Stella Maris

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Elaine Sanoli
Publicado em 26 de abril de 2026 às 16:18
Um homem morreu afogado na manhã deste domingo (26), na praia de Stella Maris, em Salvador. Ele surfava na região quando ocorreu o afogamento.
A vítima foi identificada como Moisés Ribeiro Pinheiro, de 65 anos. Banhistas que estavam na praia no momento relataram que outros surfistas e frequentadores chegaram a tentar reanimá-lo, enquanto aguardavam o socorro, mas ele não resistiu.
Surfista morreu afogado na praia de Stella Maris
Em vídeos que circulam nas redes sociais, diversos surfistas aparecem no mar agitado em busca de Moisés.
Segundo a Polícia Civil, a morte foi registrada pela 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã). O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local para a realização da perícia e remoção do corpo.
A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA), mas não houve retorno até a publicação desta matéria.