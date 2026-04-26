SALVADOR

Surfista morre afogado em praia de Stella Maris

Homem de 65 anos chegou a ser socorrido por outros surfistas e frequentadores, mas não resistiu

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de abril de 2026 às 16:18

Moisés Ribeiro Pinheiro, de 65 anos, morreu afogado na praia de Stella Maris Crédito: Reprodução

Um homem morreu afogado na manhã deste domingo (26), na praia de Stella Maris, em Salvador. Ele surfava na região quando ocorreu o afogamento.

A vítima foi identificada como Moisés Ribeiro Pinheiro, de 65 anos. Banhistas que estavam na praia no momento relataram que outros surfistas e frequentadores chegaram a tentar reanimá-lo, enquanto aguardavam o socorro, mas ele não resistiu.

Surfista morreu afogado na praia de Stella Maris 1 de 11

Em vídeos que circulam nas redes sociais, diversos surfistas aparecem no mar agitado em busca de Moisés.

Segundo a Polícia Civil, a morte foi registrada pela 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã). O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local para a realização da perícia e remoção do corpo.