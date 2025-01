COMPRAS

Grandes marcas nacionais de supermercado já foram 'queridinhas' dos soteropolitanos

Primeiro supermercado da cidade, inclusive, foi aberto por um sergipano

“Precisa de alguma coisa? Vai no Paes Mendonça”. Durante muito tempo essa foi uma expressão bastante popular em Salvador. A empresa sergipana, responsável pelo monopólio dos supermercados na capital baiana nas décadas de 1960 e 1970, foi apenas uma entre muitas a se instalar na cidade e conquistar o favoritismo dos consumidores. Hoje, no entanto, esse posto é ocupado por marcas regionais, enquanto os grandes impérios fecham suas portas .

Apenas na primeira quinzena do mês de dezembro, Salvador perdeu três unidades do Bompreço, da multinacional Carrefour, e uma do Pão de Açúcar, a última da grupo na cidade.