CONTRATOS IRREGULARES

Cidade baiana é investigada por suposto desvio de recurso e uso indevido do Fundeb

Ministério Público Federal (MPF) abriu dois inquéritos contra a prefeitura de Santaluz, no nordeste da Bahia

O Ministério Público Federal (MPF) abriu um inquérito para investigar possíveis irregularidades contra a Prefeitura de Santaluz, no nordeste baiano, em contratos firmados em 2022 e 2023. As informações foram publicadas no Diário Oficial do órgão desta quarta-feira (16). >