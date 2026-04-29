CAMAÇARI

Salva-vidas denuncia precaridade na orla de Camaçari após mortes: 'materiais esfarelando'

Profissional relata desligamento de 30 agentes e falta de cobertura entre segunda e quinta-feira

Nauan Sacramento

Publicado em 29 de abril de 2026 às 22:06

Lenon publicou um vídeo nesta terça (28) em seu perfil no Instagram onde condena atuais decisões Crédito: Redes Sociais

Em desabafo publicado nas redes sociais, o salva-vidas, conhecido no Instagram como “Lenon Board”, denunciou o desligamento recente de cerca de 30 profissionais e a insuficiência para cobrir a extensão do litoral em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O apelo vem após a região ter sido palco de um acidente que vitimou dois familiares na tarde de segunda-feira (27), em Itacimirim.

Em entrevista ao CORREIO* o prifissional indicou que o atual modelo de gestão foca apenas no período de maior fluxo turístico. “Eles contratam mais salva-vidas durante os seis meses de alta estação e cortam os funcionários após isso, diminuindo a atividade para o final de semana. As mortes que aconteceram, por exemplo, foram numa segunda-feira”, criticou o agente, destacando que, de segunda a quinta-feira, a orla fica desprotegida.

Salva-vidas denuncia precaridade na orla de Camaçari após mortes: 'materiais esfarelando' 1 de 3

Além do baixo efetivo, o profissional aponta ainda no vídeo que as condições de trabalho são precárias. “Os materiais que são dados para trabalhar não são bons, alguns esfarelando, muitos não têm até prancha. É negligenciado. O mar que temos aqui é precário, isso dificulta a vida dos salva-vidas, não temos equipamentos”, revelou. Para ele, a estratégia de redução de custos teve um preço alto: “Economizaram no dinheiro e perderam vidas”.

VEJA VÍDEO DIVULGADO COM DENÚNCIA:

Tragédia em Itacimirim e buscas

O caso que desencadeou o vídeo do salva-vidas foi as mortes de Joilson Silva dos Santos, de 31 anos, e Maciel dos Santos da Silva, de 43, que morreram ao tentar salvar uma criança em situação de risco no mar. O sepultamento de Jailson ocorreu na tarde desta terça-feira (28). Já o corpo de Maciel foi localizado no mesmo dia na região da Praia do Forte, atrás de um condomínio, após ser arrastado pela maré. Ele foi encontrado pelo salva-vidas conhecido como Curuca, que auxiliava nas buscas.

“Os moradores estão condenados a ir para a praia em dias de semana e não ter amparo”, reforçou o salva-vidas, acrescentando que promessas de melhorias feitas à categoria nunca saíram do papel: “Foram feitas promessas para os salva-vidas, mas nada disso foi feito”. afirmou o salva-vidas.