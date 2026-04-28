TRAGÉDIA

Pai e tio morrem ao tentar salvar criança de afogamento em praia de Itacimirim

Criança foi resgatada por surfistas antes da chegada das equipes de socorro

Wendel de Novais

Publicado em 28 de abril de 2026 às 09:02

Pai e tio morreram afogados em praia de Itacimirim Crédito: Reporodução/Rede Sociais

Uma tentativa de salvamento terminou em tragédia no litoral norte da Bahia na tarde desta segunda-feira (27). Dois homens morreram afogados na praia de Itacimirim, em Camaçari, após entrarem no mar para socorrer uma criança em uma área conhecida pela força da correnteza, na região da Boca da Barra.

As vítimas foram identificadas como Joilson e Maxuel. De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), os dois eram pai e tio da menina que se afogava. A menina, filha de Joilson e sobrinha de Maxuel, entrou em uma zona de risco no mar. Os dois entraram no mar para salvá-la, mas acabaram sendo vítimas da correnteza.

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A ocorrência mobilizou equipes do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), que realizaram uma operação de busca e salvamento na região da Barra do Pojuca. Uma aeronave foi acionada após a confirmação do caso pelo Setor de Inteligência e pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom).

Quando chegaram ao local, os militares constataram que a menina já havia sido retirada da água por surfistas, enquanto os dois homens haviam submergido após a tentativa de resgate. A partir daí, foram iniciadas buscas aéreas sobre o mar, com manobras específicas para tentar localizar as vítimas.

Durante a operação, a equipe realizou varreduras na área com apoio de um tripulante em solo, responsável por colher informações com testemunhas. Apesar do esforço contínuo e do patrulhamento intensivo na região da barra do rio, os dois homens não foram encontrados durante o período de atuação da aeronave.