Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sem nível seguro: álcool em qualquer dose aumenta risco de demência, aponta pesquisa

Estudo com 559 mil pessoas muda visão sobre álcool e saúde do cérebro

  • Foto do(a) author(a) Agência Einstein

  • Agência Einstein

Publicado em 28 de abril de 2026 às 09:00

Bebidas alcoólicas, por vezes, são usadas como um caminho para atravessar dificuldades psíquicas e emocionais (Imagem: Viiviien | Shutterstock)
Bebidas alcoólicas Crédito: Imagem: Viiviien | Shutterstock

O consumo de álcool, mesmo em pequenas quantidades, está ligado a um aumento progressivo no risco de demência. Um estudo publicado recentemente no periódico BMJ desafia a ideia de que doses moderadas poderiam proteger o cérebro. Ao combinar dados observacionais com análise genética de mais de 559 mil pessoas, os pesquisadores encontraram uma relação linear entre maior propensão ao alcoolismo e maior risco da doença — sem evidência de um nível seguro de consumo.

Após avaliar dados de dois grandes bancos de dados — o Million Veteran Program, dos Estados Unidos, e o Biobanco do Reino Unido —, os autores reuniram informações dos participantes com idades entre 56 e 72 anos. Diferentemente de estudos anteriores, baseados apenas em observação, o trabalho incorporou uma análise genética para investigar a predisposição tanto ao alcoolismo quanto à demência.

Cerveja faz bem para a saúde?

O lúpulo da cerveja é rico em antioxidantes que protegem suas células e sua saúde por Shutterstock
Além do sabor, o lúpulo oferece poderosos antioxidantes que fazem bem ao corpo por Shutterstock/Reprodução
As flores femininas do lúpulo concentram 14% de antioxidantes naturais por divulgação
Saber escolher a cerveja corretamente é garantia de sabor e refrescância (Imagem: barmalini | Shutterstock) por Imagem: barmalini | Shutterstock
Um brinde ao lúpulo: fonte natural de compostos que ajudam a combater os radicais livres (Imagem: MaxyM | Shutterstock) por Imagem: MaxyM | Shutterstock
Mais que ingrediente, o lúpulo é aliado do bem-estar celular por Arquivo/Agência Brasil
Ciência na taça: os antioxidantes do lúpulo ajudam a preservar a juventude das células por Marcelo Camargo/Agência Brasil
O lúpulo é o toque especial da cerveja (Imagem: Marian Weyo | ShutterStock) por
A pizza pode ser harmonizada com cerveja (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por
Também é uma dose de proteção antioxidante para o seu organismo por Divulgação
A cerveja witbier harmoniza bem com camarão (Imagem: Nadya Nadal | Shutterstock) por
A cerveja pode ser uma bebida perfeita para a ceia de Páscoa (Imagem: PavelKant | Shutterstock) por
As cervejas de trigo podem ser servidas com queijo coalho (Imagem: Viiviien | Shutterstock) por
1 de 13
O lúpulo da cerveja é rico em antioxidantes que protegem suas células e sua saúde por Shutterstock

Os resultados indicam uma associação linear: quanto maior for a propensão ao consumo problemático de álcool, maior o risco de demência. Na prática, um aumento de duas vezes no risco de alcoolismo esteve ligado a uma elevação de 16% na probabilidade da doença neurodegenerativa. Esse achado contrasta com pesquisas anteriores que apontavam uma curva em “U”, na qual tanto abstêmios quanto grandes consumidores apresentariam maior risco, enquanto níveis moderados estariam associados a um possível efeito protetor.

“Sabe-se que o álcool é tóxico ao sistema nervoso central”, pontua o neurologista Augusto Penalva de Oliveira, do Einstein Hospital Israelita. E o estudo reforça o papel da vulnerabilidade individual. “Quem tinha tendência à bebida e à demência teve esse risco amplificado ao beber”, observa. No entanto, há ressalvas quanto à metodologia, como a falta de diversidade genética da amostra.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), não existe nível de ingestão alcoólica completamente seguro. A substância está associada a mais de 200 doenças e o risco varia conforme fatores como quantidade ingerida, frequência, idade, sexo, condições de saúde e contexto de consumo.

Leia mais

Imagem - Cálculos renais crescem 30% no verão e especialistas alertam: nem toda bebida hidrata

Cálculos renais crescem 30% no verão e especialistas alertam: nem toda bebida hidrata

Imagem - Fábrica clandestina de bebidas é fechada em cidade na Bahia

Fábrica clandestina de bebidas é fechada em cidade na Bahia

Imagem - Prefeitura suspende venda de bebidas destiladas por 15 dias na Bahia

Prefeitura suspende venda de bebidas destiladas por 15 dias na Bahia

Mais recentes

Imagem - Pai e tio morrem ao tentar salvar criança de afogamento em praia de Itacimirim

Pai e tio morrem ao tentar salvar criança de afogamento em praia de Itacimirim
Imagem - Como é a estratégia extrema de carboidratos do queniano que terminou maratona em menos de 2 horas

Como é a estratégia extrema de carboidratos do queniano que terminou maratona em menos de 2 horas
Imagem - Mulher presa por tentar entrar com droga e viagra em presídio é guarda municipal de cidade baiana

Mulher presa por tentar entrar com droga e viagra em presídio é guarda municipal de cidade baiana