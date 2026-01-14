Acesse sua conta
Fábrica clandestina de bebidas é fechada em cidade na Bahia

Mais de 1,6 mil garrafas foram apreendidas durante ação da polícia

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 18:32

Bebidas eram produzidas de forma irregular em Vitória da Conquista
Bebidas eram produzidas de forma irregular em Vitória da Conquista Crédito: Divulgação

Uma fábrica clandestina de bebidas foi fechada em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, nesta quarta-feira (14). O local funcionava sem autorização e em condições precárias, segundo informações da Polícia Civil. O imóvel já havia sido alvo de fiscalização e interdição em 2018. 

As bebidas eram fabricadas sem rótulos, registro e validade junto aos órgãos competentes. No momento da ação, o local estava vazio. Foram encontradas garrafas vazias de bebidas com rótulos originais retirados para reutilização irregular, além de insumos armazenados de forma inadequada.

A ação contou com a presença de auditor fiscal do Ministério da Agricultura, que lavrou o Termo de Suspensão Temporária das atividades e interditou a fábrica. Foram apreendidas 1.632 unidades de garrafas de refrigerante de 330 ml, além de 18 mil rótulos, 10 mil tampinhas, 18 quilos de aromatizantes, três quilos de adoçantes e maquinário.

Documentos que irão ajudar nas investigações também foram apreendidos, além de um veículo utilizado no transporte das bebidas, celular e cadernos contendo informações sobre movimentação financeira. O responsável pela fábrica responde a inquérito por falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substâncias alimentícias.

A operação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da 1ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista, com o apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sudoeste). Equipes do Ministério da Agricultura e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) também estiveram no local para a realização da fiscalização e perícia.

