OPERAÇÃO

Fábrica clandestina de bebidas é fechada em cidade na Bahia

Mais de 1,6 mil garrafas foram apreendidas durante ação da polícia

Maysa Polcri

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 18:32

Bebidas eram produzidas de forma irregular em Vitória da Conquista Crédito: Divulgação

Uma fábrica clandestina de bebidas foi fechada em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, nesta quarta-feira (14). O local funcionava sem autorização e em condições precárias, segundo informações da Polícia Civil. O imóvel já havia sido alvo de fiscalização e interdição em 2018.

As bebidas eram fabricadas sem rótulos, registro e validade junto aos órgãos competentes. No momento da ação, o local estava vazio. Foram encontradas garrafas vazias de bebidas com rótulos originais retirados para reutilização irregular, além de insumos armazenados de forma inadequada.

A ação contou com a presença de auditor fiscal do Ministério da Agricultura, que lavrou o Termo de Suspensão Temporária das atividades e interditou a fábrica. Foram apreendidas 1.632 unidades de garrafas de refrigerante de 330 ml, além de 18 mil rótulos, 10 mil tampinhas, 18 quilos de aromatizantes, três quilos de adoçantes e maquinário.

Documentos que irão ajudar nas investigações também foram apreendidos, além de um veículo utilizado no transporte das bebidas, celular e cadernos contendo informações sobre movimentação financeira. O responsável pela fábrica responde a inquérito por falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substâncias alimentícias.