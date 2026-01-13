Acesse sua conta
Prefeitura suspende venda de bebidas destiladas por 15 dias na Bahia

Decisão tem caráter preventivo e está relacionada à circulação de substâncias irregulares, como o metanol

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 07:42

Prefeitura de Cansanção
Prefeitura de Cansanção Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Cansanção, no norte da Bahia, suspendeu no último sábado (10) por 15 dias a comercialização, distribuição e exposição para venda de bebidas destiladas em todo o município. Segundo a gestão municipal, a decisão tem caráter preventivo e está relacionada à instauração de um Procedimento Administrativo de Sindicância, que apura a possível circulação de substâncias irregulares, como o metanol. A medida foi oficializada por meio do Decreto Municipal nº 001/2026.

Metanol continua fazendo vítimas

Fomepizol, usado no tratamento de intoxicação por metanol
Parte do tratamento de paciente intoxicado por metanol envolveu vodca russa
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol
[Edicase]Episódio do metanol acende alerta sobre a relação com as bebidas alcoólicas
Veja como funciona método desenvolvido para identificar contaminação por metanol de forma rápida
[Edicase]É importante ficar atento aos sinais da intoxicação por metanol
[Edicase]Medidas simples podem ajudar a proteger o seu negócio de bebidas com metanol
Bebidas alcoólicas contaminadas com metanol causaram a morte de três pessoas
Autoridades em saúde alertam para o risco de ingestão de metanol
Fomepizol, usado no tratamento de intoxicação por metanol

A suspensão foi adotada após indícios preliminares, apreensões realizadas durante ações de fiscalização e a confirmação de uma morte associada à ingestão de bebida adulterada no estado. A fiscalização ficará a cargo da Vigilância Sanitária e do Departamento de Tributos, com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, quando necessário.

A administração municipal reforçou que a medida não tem caráter punitivo contra bares ou comerciantes, mas busca proteger a população enquanto as investigações seguem em andamento. Leia a nota completa abaixo:

Bahia registrou uma morte por metanol 

A Bahia teve, pelo menos, oito notificações analisadas e descartadas por intoxicação por metanol nas últimas semanas. O total de casos confirmados permanece em sete, com uma morte registrada. A vítima fatal é Vinícius Oliveira Vieira, que foi intoxicado em Ribeira do Pombal. Ele chegou a ser transferido para o Hospital Couto Maia, em Salvador, mas morreu no último dia 2.

As intoxicações foram confirmadas oficialmente em 31 de dezembro, após laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) identificarem metanol em bebidas apreendidas no município e em amostras de sangue de sete pacientes hospitalizados. As investigações apontam que todos os produtos consumidos foram adquiridos no mesmo depósito da cidade.

Seis das vítimas ingeriram um drink à base de vodca durante uma festa de noivado. Vinícius, por outro lado, havia comprado bebida no mesmo local um dia antes e não participou do evento, sendo o primeiro a apresentar sintomas de intoxicação.

Operação policial apreende mais de 500 garrafas com bebidas destiladas 

Uma operação da Polícia Civil em Cansanção interditou três estabelecimentos comerciais. Ao todo, foram apreendidas 535 garrafas de bebidas destiladas, entre whisky, gin, vodka e conhaque, com suspeita de irregularidades. O material foi encaminhado para perícia no DPT, e uma pessoa foi conduzida à delegacia.

No povoado de Tanque da Gameleira, onde ocorreu a maior apreensão, estava previsto um evento em um clube privado no dia 10 de janeiro. Em razão da ação fiscalizatória, a prefeitura suspendeu o alvará da festa.

A Polícia Civil reforça que a população pode colaborar com as investigações denunciando a produção, armazenamento, transporte e comercialização de bebidas alcoólicas irregulares ou de origem duvidosa pelo Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), no número 181.

Tags:

Metanol Intoxicação

