Mais de 182 mil litros de bebidas falsificadas são retirados do comércio durante operação

Ao menos 522 estabelecimentos foram alvos da fiscalização

  Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 20:27

Operação Baco
Operação Baco Crédito: Divulgação/ PMMG

Uma operação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG) foi finalizada com cerca de 182.847,72 litros de bebidas alcoólicas adulteradas apreendidos. A fiscalização teve início no dia 9 de outubro e terminou na última quarta-feira (19). Ao todo, a Operação Baco retirou 1.204 recipientes de bebidas e inutilizou 3.958, entre garrafas, barris e galões.

De acordo com a pasta, 12 instituições policiais participaram da operação de forma integrada, além de órgãos fiscalizadores estaduais e federais e secretarias de Estado. Foram mobilizados 793 servidores, com a utilização de 315 viaturas.

Operação Baco

Operação Baco por Tiago Ciccarini e Bernardo Carneiro/Divulgação Ascom Sejusp MG
Operação Baco por Tiago Ciccarini e Bernardo Carneiro/Divulgação Ascom Sejusp MG
Operação Baco por Divulgação/ PMMG
Operação Baco por Tiago Ciccarini e Bernardo Carneiro/Divulgação Ascom Sejusp MG
Operação Baco por Tiago Ciccarini e Bernardo Carneiro/Divulgação Ascom Sejusp MG
1 de 5
Operação Baco por Tiago Ciccarini e Bernardo Carneiro/Divulgação Ascom Sejusp MG

Os produtos apreendidos durante os 40 dias de execução da operação foram retirados do mercado por não terem procedência ou apresentarem indícios de adulteração, com o objetivo de preservar a saúde do consumidor e coibir práticas ilícitas. Ao menos 522 estabelecimentos foram alvos da fiscalização. Dezoito pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido. A polícia instaurou 17 inquéritos e realizou nove flagrantes.

Segundo o Procon-MG, o foco da atuação do órgão eram produtos falsificados que, uma vez identificados, foram retirados do mercado, e seus estabelecimentos interditados. Após as notificações, serão abertos processos administrativos, que podem resultar em multas e novas interdições.

