Mais de 182 mil litros de bebidas falsificadas são retirados do comércio durante operação

Ao menos 522 estabelecimentos foram alvos da fiscalização

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 20:27

Operação Baco Crédito: Divulgação/ PMMG

Uma operação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG) foi finalizada com cerca de 182.847,72 litros de bebidas alcoólicas adulteradas apreendidos. A fiscalização teve início no dia 9 de outubro e terminou na última quarta-feira (19). Ao todo, a Operação Baco retirou 1.204 recipientes de bebidas e inutilizou 3.958, entre garrafas, barris e galões.



De acordo com a pasta, 12 instituições policiais participaram da operação de forma integrada, além de órgãos fiscalizadores estaduais e federais e secretarias de Estado. Foram mobilizados 793 servidores, com a utilização de 315 viaturas.

Os produtos apreendidos durante os 40 dias de execução da operação foram retirados do mercado por não terem procedência ou apresentarem indícios de adulteração, com o objetivo de preservar a saúde do consumidor e coibir práticas ilícitas. Ao menos 522 estabelecimentos foram alvos da fiscalização. Dezoito pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido. A polícia instaurou 17 inquéritos e realizou nove flagrantes.