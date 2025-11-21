Acesse sua conta
Flávio convoca vigília na frente do condomínio de Bolsonaro

Senador convocou ato religioso em Brasília enquanto defesa pede prisão domiciliar humanitária para o ex-presidente

  Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 20:43

Bolsonaro e Flávio
Bolsonaro e Flávio

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocou, nesta sexta-feira (21), uma vigília religiosa em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar chama apoiadores para um encontro de oração “pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade no Brasil”.

No convite, Flávio cita provérbios da Bíblia e afirma: “Vem com a gente, vamos lutar.” “Nesse primeiro momento a gente vai buscar o Senhor dos exércitos. Eu te convido para uma vigília que começa neste sábado”, disse o senador. “Vamos pedir a Deus que aplique a sua justiça […]. E com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje.”

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO*

