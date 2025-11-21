APÓS DUAS DÉCADAS

Jornalista Michelle Loreto pede demissão da Globo após saída do marido: ‘Novos ciclos’

Profissional trabalhou durante 20 anos na emissora e ficou 10 anos a frente do ‘Bem-Estar’

Felipe Sena

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 20:31

Michelle Loreto afirmou que seu propósito é falar sobre saúde e bem-estar Crédito: Reprodução | Instagram

A jornalista Michelle Loreto decidiu encerrar seu ciclo na TV Globo, após 20 anos de trabalho na emissora. A profissional abriu o coração sobre decisão nas redes sociais, após 4 meses que o esposo, Alexandre Mattoso, foi demitido, após 28 anos na emissora.

Hoje eu decidi encerrar a minha trajetória na TV Globo. E eu quero dividir isso com vocês com toda transparência e tranquilidade que esse nosso momento merece”. Durante 20 anos na emissora, Michelle apresentou o clima em todos os telejornais, inclusive o Jornal Nacional, reportagens, além de ter feito parte da produção e edição local e na rede, como descreveu.

“Eu carrego tudo isso comigo, com muito carinho e respeito. Só que chegou o momento em que a empresa segue por um caminho e eu sigo por outro. Por que? Visões diferentes, propostas diferentes, vontades diferentes”, explicou.

Michelle, que esteve por 10 anos à frente do “Bem-Estar”, quando ainda era um programa da grade, disse que se apaixonou pelo jornalismo de saúde. “Isso é o que eu faço, o que eu gosto, o que eu acredito, é o meu propósito”, desabafou.

A jornalista explicou que “a empresa”, ou seja, a Globo, desejava que ela fizesse matérias e produções em que ela não tivesse interesse no momento. “Nesse momento o lugar que a empresa quer pra mim, não é o lugar que eu quero seguir, onde eu estudo e me especializei. São desejos opostos, isso acontece em qualquer relação, tá tudo bem!”, disse.

“Queria dizer que essa escolha não foi impulsiva, foi pensada, sentida, amadurecida, e que eu sou muito grata a tudo que eu vivi na TV Globo. As pessoas que caminharam comigo, as oportunidades que eu tive. Essa história sempre vai fazer parte de mim. Chegou a hora de abrir espaços para novos ciclos, novos projetos, novas conversas e uma versão minha mais alinhada com quem eu sou hoje”, afirmou.

“Dessa vez minha voz interna dizia que era hora de encerrar esse capítulo. Meu caminho agora é continuar fazendo o que eu acredito de verdade: falar de saúde, de bem-estar, de maternidade real, com profundidade e acolhimento”, continuou.

Outro objetivo de Michelle é voltar para a faculdade de Psicologia, “algo que sempre fez sentido pra mim”, disse.