Jornalista Michelle Loreto pede demissão da Globo após saída do marido: ‘Novos ciclos’

Profissional trabalhou durante 20 anos na emissora e ficou 10 anos a frente do ‘Bem-Estar’

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 20:31

Michelle Loreto afirmou que seu propósito é falar sobre saúde e bem-estar
Michelle Loreto afirmou que seu propósito é falar sobre saúde e bem-estar Crédito: Reprodução | Instagram

A jornalista Michelle Loreto decidiu encerrar seu ciclo na TV Globo, após 20 anos de trabalho na emissora. A profissional abriu o coração sobre decisão nas redes sociais, após 4 meses que o esposo, Alexandre Mattoso, foi demitido, após 28 anos na emissora.

Hoje eu decidi encerrar a minha trajetória na TV Globo. E eu quero dividir isso com vocês com toda transparência e tranquilidade que esse nosso momento merece”. Durante 20 anos na emissora, Michelle apresentou o clima em todos os telejornais, inclusive o Jornal Nacional, reportagens, além de ter feito parte da produção e edição local e na rede, como descreveu.

“Eu carrego tudo isso comigo, com muito carinho e respeito. Só que chegou o momento em que a empresa segue por um caminho e eu sigo por outro. Por que? Visões diferentes, propostas diferentes, vontades diferentes”, explicou.

Michelle, que esteve por 10 anos à frente do “Bem-Estar”, quando ainda era um programa da grade, disse que se apaixonou pelo jornalismo de saúde. “Isso é o que eu faço, o que eu gosto, o que eu acredito, é o meu propósito”, desabafou.

A jornalista explicou que “a empresa”, ou seja, a Globo, desejava que ela fizesse matérias e produções em que ela não tivesse interesse no momento. “Nesse momento o lugar que a empresa quer pra mim, não é o lugar que eu quero seguir, onde eu estudo e me especializei. São desejos opostos, isso acontece em qualquer relação, tá tudo bem!”, disse.

“Queria dizer que essa escolha não foi impulsiva, foi pensada, sentida, amadurecida, e que eu sou muito grata a tudo que eu vivi na TV Globo. As pessoas que caminharam comigo, as oportunidades que eu tive. Essa história sempre vai fazer parte de mim. Chegou a hora de abrir espaços para novos ciclos, novos projetos, novas conversas e uma versão minha mais alinhada com quem eu sou hoje”, afirmou.

“Dessa vez minha voz interna dizia que era hora de encerrar esse capítulo. Meu caminho agora é continuar fazendo o que eu acredito de verdade: falar de saúde, de bem-estar, de maternidade real, com profundidade e acolhimento”, continuou.

Outro objetivo de Michelle é voltar para a faculdade de Psicologia, “algo que sempre fez sentido pra mim”, disse.

“Eu estou animada para construir uma fase mais autoral, mais livre, ainda mais conectada com quem me acompanha. Vou estar aqui falando com você, e em breve com mais novidades. E claro que eu estou aberta a novas parcerias e projetos que conversem com essa essência de saúde, bem-estar e maternidade”, concluiu.

