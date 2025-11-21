Beleza em Seul: roteiro completo de compras e atividades imperdíveis

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 18:24
Seul é o epicentro da beleza asiática: berço da K-beauty , das inovações em skincare e de tendências que se espalham rapidamente pelo mundo. Entre lojas conceito, clínicas estéticas high-tech e espaços criativos, a cidade transforma a rotina de cuidados pessoais em uma verdadeira experiência cultural.
A chegada costuma ser pelo Aeroporto Internacional de Incheon, a cerca de 1h30 do centro. Para seguir até Seul, há quatro opções: o trem expresso AREX, ônibus executivo, táxi ou transfer privado por plataformas como a Civitatis. Já na cidade, o visitante encontra bairros inteiros dedicados ao tema, de flagships futuristas a spas, beauty cafés e workshops onde é possível criar seu próprio produto.
Veja abaixo um roteiro com experiências imperdíveis para mergulhar no melhor da beleza sul-coreana!
Comprar skincare e maquiagem na Coreia é um convite à perdição: são tantas lojas e marcas de beleza que é fácil se perder entre vitrines. Uma ótima opção para o bolso é ir em rede de outlets , que oferecem descontos em marcas famosas. Em Seul, a rede mais famosa é a OFF-Beauty.
Pouco conhecida entre turistas, a rede é um dos maiores outlets de cosméticos e devices de beleza da Coreia do Sul, com unidades em Myeongdong, Hongdae, Gangnam, Insadong, Mangwon e outros. Os produtos ficam expostos em grandes caixas e prateleiras, lembra muito os galpões de outlets focados em atacado, mas lá os produtos também são vendidos para o consumidor final pelo mesmo preço, então é bom ir com tempo para garimpar seus cosméticos preferidos dentre as tantas opções. É possível encontrar pechinchas de marcas consagradas como Beauty of Joseon, AHC e Missha, com descontos que chegam a 40% em relação aos preços originais.
Além disso, uma dica essencial para ajudar na economia é pedir o sistema tax-free na hora de finalizar a compra. Ele permite ao visitante estrangeiro reaver o imposto local (VAT) de 10% em compras acima de 15.000 won (cerca de R$ 55) apresentando o passaporte no caixa e solicitando o reembolso no aeroporto.
Instagram: @offbeauty.kr
Seul está cheia de clínicas estéticas, sendo conhecida por seus preços competitivos. Para quem não tem muitos dias na cidade, uma dica é separar ao menos uma manhã para fazer uma análise completa da sua pele por meio de uma skin analyzer machine , aparelho que fotografa as camadas internas do rosto e avalia fatores como hidratação, textura, oleosidade, manchas, poros, níveis de colágeno e danos causados pelo sol, uma etapa essencial para definir quais tratamentos realmente funcionam para você.
Depois, vale investir em uma limpeza Aqua Peal, que utiliza sucção suave e soluções hidratantes para remover impurezas profundas sem agredir a pele; ambos os procedimentos podem ser realizados em clínicas como a Seoulistique, que fica no bairro de Mapo-gu. Instagram: @seoulistique.skin
A somente três minutos de caminhada da clínica está o Eco Jardin, salão conhecido por ser o criador original do 18 Scalp Treatment, um protocolo de 18 etapas que inclui esfoliação, vapor, detox, nutrição e massagem para equilibrar o couro cabeludo e estimular o crescimento saudável dos fios. Instagram: @ecojardin.official
Por fim, para quem busca praticidade e não tem muitos dias em Seul, uma dica de local é a Beauty Blossom, clínica que aposta em tratamentos únicos capazes de resolver várias queixas de pele de uma só vez.
A consulta começa com uma conversa sobre suas preocupações, seguida de uma limpeza suave e da aplicação de um creme anestésico. O procedimento mais popular é o Potenza RF, que combina radiofrequência fracionada e microagulhamento para melhorar firmeza, poros, textura e cicatrizes com pouco tempo de recuperação. Amado por coreanos e estrangeiros, o tratamento ganhou fama por entregar resultados visíveis com pouco tempo de recuperação.
Instagram: @beautyblossom_global
Na flagship da Amore Seongsu, é possível criar uma base totalmente personalizada com as marcas Hera ou Laneige. Uma consultora analisa o tom da sua pele por meio de um scanner digital que identifica subtom, profundidade de cor e necessidades específicas. A partir disso, um robô faz combinações na hora com tons existentes das marcas para criar uma fórmula sob medida, ajustando cobertura, textura e acabamento para combinar perfeitamente com o seu rosto e com o clima da Coreia. É uma experiência concorrida e é preciso ficar atento, os agendamentos acabam rápido e precisam ser feitos sempre 14 dias antes da visita.
Instagram: @amore_seongsu e @laneige_kr
Em Myeongdong, o Bit Spa oferece tratamentos faciais e corporais para quem quer relaxar enquanto cuida da pele. As massagens faciais passam por várias etapas e atendem a diferentes queixas, mas em geral começam com uma limpeza suave e aromática, seguida por técnicas manuais profundas que ativam a musculatura do rosto, promovendo drenagem linfática, lifting natural e redução do inchaço. Na etapa final, entram máscaras nutritivas e calmantes que devolvem luminosidade, firmeza e brilho característico dos tratamentos de beleza coreanos. Instagram: @myeongdong_bit_spa_mmm
Na criação de perfumes personalizados em Seul você encontra duas experiências incríveis: no atelier .NOTE você tem a liberdade de seguir um tutorial em vídeo multilíngue (até 13 línguas, incluindo espanhol) para compor seu próprio aroma e aprender como funcionam a composição dos perfumes.
Em seguida, pode testar mais de 36 cheiros diferentes à disposição para compor a sua fragrância e, também, a opção de criar um óleo corporal com a mesma essência. A sessão dura cerca de 1h a 1h30 e é ideal para quem quer experimentar de forma autônoma. Há unidades em Seongsu, Hongdae, Gangnam e Haeundae.
Já no atelier Casamu, em Gangnam, o processo é acompanhado por uma instrutora muito bem-humorada. Após um chá de boas-vindas com direito a degustação de doces coreanos e uma introdução à pirâmide olfativa, são explorados cerca de 40 acordes e matérias-primas naturais para escolher e misturar o seu perfume.
É possível escolher notas de topo, corpo e base para formar uma fórmula única. Ao final, você leva consigo um frasco de 50 ml e um de 10 ml. Ambos garantem uma experiência memorável e personalizada para criar sua fragrância com assinatura própria.
Instagram: @dotnote.perfume e @casamu_
No Lettering Jewelry Lab, você cria sua própria joia personalizada usando as letras do alfabeto coreano (Hangul). Primeiro escolhe o acessório e a palavra que deseja transformar em peça, depois monta o design com letras em prata 925 enquanto os instrutores orientam a soldagem e o polimento. Em cerca de 1h30, você sai com um colar, pulseira ou brinco único e cheio de significado. Instagram: @lettering_jewelry_lab.
Há várias clínicas em Seul para identificar as melhores cores, cortes de cabelo e estilo pessoal, então é fácil se perder dentre tantas opções para homens e mulheres.
Em Gangnam, há duas ótimas opções. Na Warm N’ Cool, profissionais utilizam um termômetro para medir a temperatura da pele, avaliam detalhadamente a cor dos olhos e cabelo e testam como diferentes tecidos reagem com a pele para determinar se sua coloração pessoal está próxima de cores de inverno, verão, outono ou primavera.
A consultora recomenda cortes, maquiagem e produtos que harmonizam com a paleta da cliente e demonstra cores que realçam o rosto no dia a dia. O estúdio também oferece suporte em inglês, faz análise corporal para indicar os melhores looks e tem um espaço inteiro para dar dicas de maquiagem personalizada.
Já na Meime Color and Beauty, a análise começa com uma explicação clara sobre as quatro estações e como temperatura, brilho e saturação influenciam o rosto. Depois, a consultora mede a temperatura da pele, confirma o subtom e utiliza drapes para comparar tons e definir a paleta ideal.
Em seguida, ela mostra um álbum com fotos de outfits que combinam com o seu tom, indica quais joias e metais favorecem e quais devem ser evitados, e envia todo o diagnóstico por Airdrop . No final, você ainda recebe duas cartelas físicas de cores para usar nas compras. O local é disputado e possui lista de espera, é bom reservar com antecedência.
Ambos são ótimas opções para ir sozinho, em casal ou com amigos.
Instagram: @meimecolornbeauty e @warmncool_official
Estúdios especializados, como a Roa Makeup, comandada por uma maquiadora que trabalhou por anos na China atendendo o público asiático, oferecem sessões que recriam o visual das idols coreanas. O atendimento, como um bom local coreano, começa pela pele: a profissional utiliza pads esfoliantes para remover células mortas, tônico, essência, sérum hidratante e um protetor solar híbrido que já corrige levemente o tom, deixando a pele luminosa e pronta para a maquiagem.
Em seguida vai para os olhos, onde entram sombras cintilantes suaves e um delineado fino estilo “puppy liner” , além de cílios discretos para abrir o olhar, inseridos com dispositivos modernos como curvex com fonte de calor. O acabamento fica por conta do clássico lip tint em degradê, marca registrada das idols e trainees . O procedimento total pode durar até 2,5 horas para completar a maquiagem. O cliente ainda ganha de brinde um design capilar no estilo coreano para complementar o look. Instagram: @roa.makeup_
Para economizar, uma boa estratégia é fazer o oposto do fluxo turístico: em vez de comprar skincare nos bairros mais famosos, como Myeong-dong, procure regiões que não são tradicionalmente voltadas a cosméticos, como Mangwon ou Insadong, onde os preços tendem a ser mais baixos.
Já para serviços como massagem, limpeza de pele ou tratamentos específicos, vale ir justamente aos bairros especialistas desse segmento; a concorrência costuma ser maior, o que reduz o valor. Também compensa optar por refis, comuns na K-beauty e mais baratos que embalagens completas, e verificar promoções em dias de semana, com menor movimento. Antes de reservar qualquer serviço, compare preços e avaliações no Naver Maps, que reúne informações atualizadas dos estabelecimentos.
Por Débora Oliveira