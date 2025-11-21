Acesse sua conta
Claudia Leitte cancela shows após ser diagnosticada com broncopneumonia

Cantora que se apresentaria em duas cidades teve crises de refluxo e falta de ar

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 21:17

Claudia Leitte começou a ter problemas de saúde durante voo
Claudia Leitte começou a ter problemas de saúde durante voo Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Claudia Leitte, de 45 anos, tinha um show da turnê “Intemporal” marcado para acontecer nesta sexta-feira (21), na Ópera de Arame, em Curitiba. A artista chegou a publicar stories empolgada de que estava chegando na cidade e provaria “carne de onça”. No entanto, como nem tudo sai como esperado, a equipe da cantora teve que cancelar a apresentação, após ela ter sido diagnosticada com broncopneumonia, uma inflamação dos brônquios e alvéolos, que pode ser causada por vírus, bactérias ou fungos.

“Eu tive uma crise de refluxo, isso evoluiu para uma tosse com alguns episódios de falta de ar, ontem fui atendida no hospital Sírio Libanes, em São Paulo, porque eu senti falta de ar de novo e como eu não apresentou grandes sintomas além dos que eu citei e eles descartaram qualquer quadro viral, eu decidi por conta própria continuar minhas atividades, achando que eu podia dar cabo disso e contrariando a indicação do médico que me atendeu”, disse Claudinha no local em que os jatinhos posam.

A cantora explicou que teve mais uma crise de falta de ar durante o voo. “Nada disso é por coincidência, meu otorrino, Dr. Antônio teve acesso aos exames de ontem a noite e disse que eu estou começando um quadro de pneumonia, e que eu não posso me apresentar hoje a noite, eu já estou com broncopneumonia, vim aqui dar essa explicação pra vocês, por respeito e por consideração”, explicou.

“Estou muito triste em comunicar porque era uma grande expectativa, mas tenho consciência de que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus, então eu não vou seguir me apresentando em Curitiba”, disse a artista que também tinha show marcado para este sábado (22), no Aniversário de 72 anos de Monte Alegre, município de Sergipe.

“Peço perdão a vocês, nesses mais de 20 anos de carreira, eu já me apresentei gripada, com febre, mas eu preciso agir com responsabilidade, eu tenho uma nova consciência, eu sei que Deus quer que eu cuide do meu corpo, para que eu faça o que eu tenho que fazer”, disse.

Claudia também explicou que já está negociando uma nova data, e assim que estiver decidido, será anunciada. Além disso, a artista explicou que os ingressos da apresentação de Curitiba irão valer para uma nova data. Já quanto a Sergipe, Claudia afirmou que vai se apresentar em Monte Alegre, com o trio sem cordas.

Equipe da cantora divulgou nota de esclarecimento
Equipe da cantora divulgou nota de esclarecimento Crédito: Reprodução | Instagram

“Eu sou Claudinha bagunceira, sou alegre, peço desculpas, sinto muito, agradeço pelo carinho, pelo respeito, pelas orações e peço compreensão. Que Deus abençoe vocês. Um cheiro e obrigada!”, concluiu.

Claudia Leitte

