'Bichas malucas': Carlinhos Maia é vaiado no show de Claudia Leitte e se manifesta

Influenciador foi convidado a participar de apresentação da cantora no Pré-Caju, em Aracaju (SE), neste sábado (15)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 13:58

Carlinhos Maia é vaiado no Pré-Caju e se manifesta nas redes sociais
Carlinhos Maia é vaiado no Pré-Caju e se manifesta nas redes sociais Crédito: Reprodução

O evento Pré-Caju foi intenso para o influenciador Carlinhos Maia. O famoso subiu no trio de Ivete Sangalo ao som de vaias e, ao chegar no palco do Camarote Aju, no Pré-Caju 2025, durante o show de Claudia Leiite, foi ainda mais vaiado pelo público neste sábado (15). Carlinhos respondeu com ofensas aos LGBTQUIAP+ presentes e, após o ocorrido, se pronunciou nas redes sociais com um tom debochado. 

Nas imagens do momento que circulam nas redes sociais, o influencer, recém separado do ex-marido Lucas Guimarães, detona os "viados" que não gostam dele e, em seguida, elogia o trabalho de Claudia Leitte. A postura de Carlinhos foi duramente criticadas nas redes sociais por internautas que apontaram incoerências no famoso e discurso de ódio. 

Ao ser vaiado no evento, Carlinhos reagiu da seguinte forma: “Os viados que não gostam de mim, para onde vai? Para a p*ta que pariu! Eu vim pra cá, sabe por que Aracaju? Porque vocês me apoiaram desde sempre, desde o começo. Então a todo mundo que faz esse estado acontecer, vocês são f*das, o Pré-Caju foi incrível”, disse ele. 

Em seguida, ele direcionou elogios à cantora de "Bola de Sabão": “Você é f*da, você é f*da pra cara**o! Você tem que entender isso, você canta pra porr*, você é a rainha do Brasil. Eu posso pedir das antigas? Bola de Sabão?”. 

Pronunciamento do influenciador

Após a repercussão do episódio, o influenciador se manifestou nas redes sociais e disse que sempre espera essa reação de parte do público. Ele continuou com as ofensas: “Tem essas bichas malucas, doidas, é sempre viado, pode ver, sempre um grupo com homens, acho que da minha idade, que tem raiva da minha vida maravilhosa e eu não tenho muito o que fazer".

Por fim, ele garantiu que voltará ao evento caso seja chamado novamente. "Não vou deixar de voltar à Aracaju por isso, eu amei de mais, eu curti pra caramba. Então, se me convidarem de novo, eu vou estar no Pré-Caju com vaia e tudo", garantiu. 

Tags:

Claudia Leitte Carlinhos Maia Aracaju

