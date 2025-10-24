Acesse sua conta
Influenciador diz que perdeu virgindade com Carlinhos Maia e revela conversas íntimas: 'Fiquei machucado'

Humorista era comprometido na época com Lucas Guimarães

  Giuliana Mancini

  Giuliana Mancini

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 13:24

Chulipa e Carlinhos Maia
Chulipa e Carlinhos Maia Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador Chulipa, que é conhecido por vídeos de humor nas redes sociais, fez uma revelação inesperada sobre seu passado. Ele afirmou que perdeu a virgindade com Carlinhos Maia há três anos. Na época, o humorista era casado com Lucas Guimarães.

O mineiro contou que o encontro aconteceu após uma festa. Ao fim do evento, ele teria sido chamado por Carlinhos para um encontro em um hotel. Chulipa afirmou ter se sentido usado após o episódio, e disse que estava revelando o affair agora por não conseguir mais guardar a situação em silêncio.

"Estou contando não por fama, porque já sou um cara conhecido, e sim porque estava preso em mim. E o Carlinhos está largado agora. Se eu soubesse que aconteceria isso, nunca teria ido naquele hotel", falou.

Chulipa contou que, naquela noite, levou um presente para o apresentador, como forma de gratidão pelo convite ao evento. Ele garantiu que não tinha segundas intenções com o então companheiro de Lucas Guimarães. Porém, o clima mudou rapidamente.

"Nós ficamos conversando por uns cinco minutos, e, de repente, o Carlinhos Maia se levantou da cadeira, me agarrou e me beijou. Não esperava aquela reação, fiquei em choque. Aí ele me jogou na cama e acabou rolando. Começamos a ficar, e ele queria o meu cabaço, mas eu nunca tinha liberado para ninguém", relatou.

"Nesse dia eu até chorei, porque era enorme, acabou comigo. Estou contando porque é uma coisa que está presa dentro de mim há três anos. Só liberei porque ele pediu muito, fiquei machucado", completou.

Chulipa também mostrou prints de supostas mensagens enviadas por Carlinhos Maia pelo Direct do Instagram. A conversa íntima teria acontecido depois do encontro no hotel. "Já tenho uma vida, mas nossa parada é legal, sem compromisso. Você sabe disso. Seu c*zinho tem dono", teria dito o humorista em uma das mensagens.

Por fim, Chulipa lamentou o envolvimento com o criador de conteúdo enquanto ele era casado com Lucas Guimarães. "Continuamos conversando pelo Instagram por um ou dois dias, depois nunca mais ele me mandou mensagem. Eu me senti muito usado, porque o intuito dele me chamar para hotel era acabar com meu cabaço", encerrou.

