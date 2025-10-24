BIZARRO

Jovem expõe traição inacreditável do ex com a própria irmã grávida do meio-irmão

Lyn contou no TikTok como descobriu o caso que envolveu traição, mentiras e confusão familiar; entenda

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 10:49

Lyn contou história bizarra no TikTok Crédito: Reprodução/TikTok

Uma jovem contou, em uma série de vídeos no TikTok, uma história bizarra sobre sua vida amorosa, envolvendo traição, relações familiares complexas e perseguição digital. O episódio, que aconteceu quando a americana tinha apenas 15 anos, foi considerado por ela como "o fundo do poço" em sua vida.

A tiktoker, que é identificada como 'Lyn', disse que seu então namorado se envolveu com a própria irmã, que já estava grávida do meio-irmão. "Meu fundo do poço foi quando meu primeiro namorado me traiu com a irmã dele. Quer saber como eu descobri? Porque o meio-irmão me contou. Segure firme, porque isso vai ficar confuso", iniciou.

Ela detalhou que o meio-irmão a procurou não por causa do incesto, mas porque estava irritado com a traição envolvendo a meia-irmã grávida e o irmão biológico. Para esclarecer ainda mais, Lyn desenhou bonequinhos para explicar toda a situação e contou que a irmã do ex-namorado e o meio-irmão se envolveram antes de ela ser traída.

Lyn contou história bizarra no TikTok 1 de 16

"Então, essa história começa comigo e meu ex. Estávamos apaixonados. Temos que chamá-lo de EX, ok? O EX tem uma irmã. Eles são irmãos biológicos. Agora, o EX e a irmã têm um meio-irmão. Vamos chamá-lo de STEP. Eles não são biologicamente relacionados. Antes do meu ex me trair, STEP e a irmã se envolveram, e a irmã acabou grávida. Eles sabiam da gravidez", conta.

Foi então que a mulher, já grávida do próprio meio-irmão, se envolveu com o irmão biológico (o então namorado de Lyn). O meio-irmão descobriu e contou tudo a Lyn. "Depois que a irmã descobriu que estava grávida, ela foi para o irmão biológico (meu ex) e eles se envolveram. STEP de alguma forma descobriu, acredito que tenha flagrado a situação. Pelo que sei, meu ex sabia da gravidez no momento em que me traiu. Então, em um acesso de raiva, STEP veio até mim e me contou tudo. Espero que isso esclareça quem traiu e quem era o pai do bebê".

Quando descobriu a traição, a jovem diz que não sabia como reagir. Inicialmente, pensou em contar à mãe do ex, mas acreditava que ela já sabia da gravidez da filha. Decidiu então terminar com o namorado. Ele chorou e pediu desculpas, afirmando que não queria se envolver na confusão familiar, o que levou Lyn a reatar o namoro por algumas semanas.

"Quando a maioria das pessoas é traída, elas apenas terminam, seguem em frente e deixam no passado. Mas eu, com 15 anos, quando descobri que meu ex me traiu com a irmã dele, que já estava grávida do meio-irmão, não fiz isso", falou.

"Ao invés de falar com alguém, fui direto ao ex e terminei com ele. Ele imediatamente começou a chorar e pedir desculpas, dizendo que nunca quis fazer nada daquilo, que a família dele era mentirosa, um monte de coisas. Acabei voltando com ele porque ele disse que queria fugir da família", seguiu.

O relacionamento, porém, não era feliz. Em pouco tempo, Lyn recebeu uma ligação de uma outra mulher com quem o ex se envolvia. "Ele era um cara muito estranho. Aí recebi uma ligação de número desconhecido. Era a segunda mulher que ele tinha me traído ao mesmo tempo. Quando ela descobriu a história do irmão e da irmã, terminou com ele. Ela começou a descobrir toda a confusão, que não posso entrar em detalhes agora, mas havia muita coisa".

As duas resolveram confrontar o rapaz juntas. "Perguntei: 'Por que você mentiu para mim? Isso realmente aconteceu de forma consensual? Você quis fazer isso com sua irmã grávida?' Ele imediatamente disse que ela [a segunda mulher] era mentirosa e que, na verdade, nunca tinha namorado ela. Mesmo diante de provas fotográficas, ele continuou mentindo".

Foi somente após a intervenção do meio-irmão que toda a verdade veio à tona. "A segunda garota me levou até STEP, e foi quando ele contou tudo. Descobri que meu ex estava mentindo. Após isso, terminei definitivamente. Não queria ficar com alguém assim".

Segundo a jovem, o ex-namorado continuou enviando mensagens obsessivas, criando contas falsas e ligando de números desconhecidos. "Aí, eu e a segunda garota dissemos que iríamos falar com a mãe dele. Ele respondeu com uma foto íntima, enquanto estava sentado no vaso sanitário, achando que estávamos jogando difícil. Depois disso, fomos até a mãe dele, enviamos prints da dela e mensagens. Ela olhou e disse que estávamos mentindo. Perguntamos se precisava de provas, ela disse que sim. Então enviamos".