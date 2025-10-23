Acesse sua conta
Influenciadores causam polêmica e são chamados de 'diabólicos' por nome inusitado do filho

Internautas questionaram decisão do casal e apontaram impactos na vida da criança

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 14:00

Cory e Lea deram o nome de 'Adventure' (Aventura) ao filho
Cory e Lea deram o nome de 'Adventure' (Aventura) ao filho Crédito: Reprodução/Instagram

Um casal de influenciadores gerou polêmica nas redes sociais após revelar o nome do filho recém-nascido. Cory e Lea, que acumulam quase 700 mil seguidores no TikTok, mantiveram o nome do bebê em segredo por algumas semanas, mas decidiram revelá-lo com uma publicação mostrando o neném no berço, usando um macacão com o nome 'Adventure' (Aventura, em tradução livre) estampado. 

A repercussão, porém, foi negativa. Muitos usuários criticaram a escolha, chamando o casal de "diabólico" por ter optado por um nome tão pouco convencional. Alguns apontaram até que isso poderia afetar a saúde mental da criança no futuro.

Cory e Lea deram o nome de 'Adventure' (Aventura) ao filho

"Pare de usar o nome do seu filho para ganhar mais visualizações", comentou um seguidor. "Pelo bem da saúde mental do seu filho, vocês realmente não fariam isso. Não vale a pena", disse outro. "Vocês basicamente garantiram que ele vai ser zoado pelo resto da vida", previu um terceiro. "Cory e Lea, adoro vocês, mas dessa vez não deu. O bebê é super fofo, porém...", opinou um quarto fã.

Outros internautas foram ainda mais incisivos, sugerindo que a escolha do nome configuraria uma forma de 'crueldade': "Isso é diabólico, sinceramente. Adventure? Eles percebem que ele vai ser um homem adulto um dia?", questionou uma pessoa. "Vocês percebem que o seu filho vai ter esse nome pra sempre? Imagina ele com 30 e poucos anos, tentando ser profissional e se apresentando como 'Adventure'", falou outra. "Chamem o conselho tutelar, porque isso já é crueldade", detonou mais uma;

A crítica também questionou se o anúncio do casal, que é do País de Gales, não seria apenas uma estratégia para atrair cliques e engajamento. Afinal, a publicação com a revelação acumulou mais de 1,8 milhão de visualizações apenas no TikTok, com 2,1 mil comentários e quase 100 mil curtidas. "Dar nome ao seu filho por cliques e visualizações é simplesmente errado. Você está nomeando uma pessoa para a vida toda, não um cachorro", falou uma pessoa.

Filhos de famosos ganham nomes inusitados

Ludmilla e Brunna Gonçalves mostraram o rosto de Zuri

Alguns seguidores, porém, vieram em defesa dos influenciadores. "Imagina comentar pra dizer que não gostou do nome do bebê dos outros, quando o bebê nem é seu! Não tem necessidade! Ele é lindo e claramente amado. Desejo tudo de melhor aos três", escreveu um fã. "Fico triste com alguns comentários desse vídeo! O bebê não é de vocês, é do Cory e da Lea. Bem-vindo ao mundo, bebê Adventure. Ele é lindo e espero que vocês três estejam bem", comentou outro.

"Ah, gente, sabe? Não é da conta de mais ninguém. Cory e Lea escolheram o nome do bebê DELES porque era o que ELES queriam. Eu acho fantástico. O que importa é que o menino está feliz, saudável e amado. Isso é o essencial", defendeu mais um.

Um outro grupo de seguidores cogitou que o nome poderia ser falso, como uma forma de pseudônimo para preservar a privacidade da criança na internet. "Esse com certeza é um nome falso para a internet", disse uma pessoa. "Não sei por que a internet se importa tanto em saber o nome de uma criança, sinceramente. Eu entenderia totalmente se eles tivessem dado um 'nome artístico' para o bebê só nas redes sociais", falou outra.

Tags:

Bebês Nome Influenciadora Influenciador Bebê Nome Inusitado Inusitado

