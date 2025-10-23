Influenciadores causam polêmica e são chamados de 'diabólicos' por nome inusitado do filho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 14:00
Um casal de influenciadores gerou polêmica nas redes sociais após revelar o nome do filho recém-nascido. Cory e Lea, que acumulam quase 700 mil seguidores no TikTok, mantiveram o nome do bebê em segredo por algumas semanas, mas decidiram revelá-lo com uma publicação mostrando o neném no berço, usando um macacão com o nome 'Adventure' (Aventura, em tradução livre) estampado.
A repercussão, porém, foi negativa. Muitos usuários criticaram a escolha, chamando o casal de "diabólico" por ter optado por um nome tão pouco convencional. Alguns apontaram até que isso poderia afetar a saúde mental da criança no futuro.
Cory e Lea deram o nome de 'Adventure' (Aventura) ao filho
"Pare de usar o nome do seu filho para ganhar mais visualizações", comentou um seguidor. "Pelo bem da saúde mental do seu filho, vocês realmente não fariam isso. Não vale a pena", disse outro. "Vocês basicamente garantiram que ele vai ser zoado pelo resto da vida", previu um terceiro. "Cory e Lea, adoro vocês, mas dessa vez não deu. O bebê é super fofo, porém...", opinou um quarto fã.
Outros internautas foram ainda mais incisivos, sugerindo que a escolha do nome configuraria uma forma de 'crueldade': "Isso é diabólico, sinceramente. Adventure? Eles percebem que ele vai ser um homem adulto um dia?", questionou uma pessoa. "Vocês percebem que o seu filho vai ter esse nome pra sempre? Imagina ele com 30 e poucos anos, tentando ser profissional e se apresentando como 'Adventure'", falou outra. "Chamem o conselho tutelar, porque isso já é crueldade", detonou mais uma;
A crítica também questionou se o anúncio do casal, que é do País de Gales, não seria apenas uma estratégia para atrair cliques e engajamento. Afinal, a publicação com a revelação acumulou mais de 1,8 milhão de visualizações apenas no TikTok, com 2,1 mil comentários e quase 100 mil curtidas. "Dar nome ao seu filho por cliques e visualizações é simplesmente errado. Você está nomeando uma pessoa para a vida toda, não um cachorro", falou uma pessoa.
Filhos de famosos ganham nomes inusitados
Alguns seguidores, porém, vieram em defesa dos influenciadores. "Imagina comentar pra dizer que não gostou do nome do bebê dos outros, quando o bebê nem é seu! Não tem necessidade! Ele é lindo e claramente amado. Desejo tudo de melhor aos três", escreveu um fã. "Fico triste com alguns comentários desse vídeo! O bebê não é de vocês, é do Cory e da Lea. Bem-vindo ao mundo, bebê Adventure. Ele é lindo e espero que vocês três estejam bem", comentou outro.
"Ah, gente, sabe? Não é da conta de mais ninguém. Cory e Lea escolheram o nome do bebê DELES porque era o que ELES queriam. Eu acho fantástico. O que importa é que o menino está feliz, saudável e amado. Isso é o essencial", defendeu mais um.
Um outro grupo de seguidores cogitou que o nome poderia ser falso, como uma forma de pseudônimo para preservar a privacidade da criança na internet. "Esse com certeza é um nome falso para a internet", disse uma pessoa. "Não sei por que a internet se importa tanto em saber o nome de uma criança, sinceramente. Eu entenderia totalmente se eles tivessem dado um 'nome artístico' para o bebê só nas redes sociais", falou outra.