Mari Fernandez explica por que levou amigos para a lua de mel com Júlia Ribeiro

A cantora e a esposa curtiram dias de festa e descanso em Punta Cana

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 12:40

Mari Fernandez explica por que levou amigos para a lua de mel Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Após uma cerimônia luxuosa e repleta de emoção, Mari Fernandez e a esposa, Júlia Ribeiro, embarcaram para a República Dominicana para celebrar a lua de mel. Mas o que chamou a atenção dos fãs foi o fato de o casal não ter viajado sozinho, a cantora explicou o motivo da decisão e desabafou sobre o desconforto que enfrentou fora do país.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Mari contou que preferiu estar acompanhada de amigos durante a viagem por segurança. “Eu, por exemplo, não gosto muito de ir para fora só eu e ela, porque, querendo ou não, somos duas mulheres… e quem é brasileiro e já viajou para fora sabe bem como é”, afirmou.

Segundo a artista, em diversos momentos, ela e Júlia foram alvo de olhares insistentes e até de abordagens inconvenientes. “A gente tá em outro país, então é outra cultura, outra língua… e dessa vez a gente ficou impressionada, eu e todo mundo da turma, com o quanto nós, mulheres brasileiras, chamávamos atenção. Onde a gente passava, os caras olhavam muito, davam muita em cima. Teve uma situação, por exemplo, quando a gente estava saindo do cassino… não foi, amor? Saindo da balada também!”, relatou Mari.

Mesmo com os episódios desagradáveis, o casal garantiu que a viagem foi inesquecível. Júlia compartilhou que o grupo se divertiu do início ao fim: “A gente curtiu tudo, desde a festa do casamento até a lua de mel! Fomos com nossos amigos e aproveitamos cada segundo, teve balada, brincadeira, bebida, cassino, lancha… a gente bebeu, namorou muito, foi incrível!”, disse.