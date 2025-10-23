Mari Fernandez explica por que levou amigos para a lua de mel com Júlia Ribeiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 12:40
Após uma cerimônia luxuosa e repleta de emoção, Mari Fernandez e a esposa, Júlia Ribeiro, embarcaram para a República Dominicana para celebrar a lua de mel. Mas o que chamou a atenção dos fãs foi o fato de o casal não ter viajado sozinho, a cantora explicou o motivo da decisão e desabafou sobre o desconforto que enfrentou fora do país.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Mari contou que preferiu estar acompanhada de amigos durante a viagem por segurança. “Eu, por exemplo, não gosto muito de ir para fora só eu e ela, porque, querendo ou não, somos duas mulheres… e quem é brasileiro e já viajou para fora sabe bem como é”, afirmou.
Segundo a artista, em diversos momentos, ela e Júlia foram alvo de olhares insistentes e até de abordagens inconvenientes. “A gente tá em outro país, então é outra cultura, outra língua… e dessa vez a gente ficou impressionada, eu e todo mundo da turma, com o quanto nós, mulheres brasileiras, chamávamos atenção. Onde a gente passava, os caras olhavam muito, davam muita em cima. Teve uma situação, por exemplo, quando a gente estava saindo do cassino… não foi, amor? Saindo da balada também!”, relatou Mari.
Mari Fernandez e Júlia Ribeiro se casaram
Mesmo com os episódios desagradáveis, o casal garantiu que a viagem foi inesquecível. Júlia compartilhou que o grupo se divertiu do início ao fim: “A gente curtiu tudo, desde a festa do casamento até a lua de mel! Fomos com nossos amigos e aproveitamos cada segundo, teve balada, brincadeira, bebida, cassino, lancha… a gente bebeu, namorou muito, foi incrível!”, disse.
Quando questionada sobre a possibilidade de uma nova lua de mel, apenas entre as duas, Júlia respondeu que não há planos no momento. “Essa viagem já estava marcada antes do casamento. Todos os nossos amigos também se programaram para ir com a gente. Vi alguns comentários dizendo: ‘Ah, lua de mel cheia de gente’, mas a gente nem liga. Até porque, quando a gente entra no quarto, é só eu e ela”, brincou.