Mari Fernandez se casa com a influenciadora Júlia Ribeiro em SP

As duas noivas trocaram alianças em cerimônia luxuosa na Fazenda Santa Bárbara

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 19:26

Mari Fernandez e Julia Ribeiro se casaram nesta terça-feira (14)
Mari Fernandez e Julia Ribeiro se casaram nesta terça-feira (14) Crédito: Reprodução

A cantora Mari Fernandez e a influenciadora Júlia Ribeiro agora são oficialmente casadas! As duas noivas trocaram alianças nesta terça-feira (14), em uma cerimônia  para 250 convidados na Fazenda Santa Bárbara, no interior de São Paulo. Cada uma com um vestido de noiva tomara-que-caia branco imponente, elas mostraram a diversidade que o amor pode expressar.

Juntas há quatro anos, Mari e Júlia celebraram o momento nas redes sociais ao compartilharem imagens do ensaio pré-wedding no local cheio de natureza e cantinhos especiais. 

Mari Fernandez e Júlia Ribeiro se casaram

Ensaio pré-wedding de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro
Ensaio pré-wedding de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução
Ensaio pré-wedding de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução
Ensaio pré-wedding de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução
Ensaio pré-wedding de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução
Ensaio pré-wedding de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução
Ensaio pré-wedding de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução
Ensaio pré-wedding de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução
Ensaio pré-wedding de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução
1 de 9
Ensaio pré-wedding de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro

"Hoje, iniciamos mais um capítulo da nossa história, o dia mais importante das nossas vidas, nós sonhamos, idealizamos, pensamos em cada detalhe. Hoje o sonho se torna realidade! ", declarou Mari, em publicação. "Eu te escolho pra vida inteira", disse ainda, apaixonada. 

O pedido emocionante de noivado

Em junho deste ano, a cantora Mari Fernandez protagonizou um dos momentos mais emocionantes do São João de Aracaju, em Sergipe. Em pleno Dia dos Namorados, a artista pediu oficialmente a mão da namorada, Júlia Ribeiro, em casamento, diante de uma multidão que acompanhava sua apresentação.

Com lágrimas nos olhos, Mari destacou a importância da ocasião. “Esse é o primeiro Dia dos Namorados que a gente vai mostrar que se ama”, disse, ao chamar Júlia ao palco. A cantora revelou que o pedido já havia sido feito em casa há dois anos, mas agora decidiu torná-lo público: “Queria aproveitar que hoje é 12 de junho e pedir oficialmente: você aceita casar comigo este ano ou no próximo?”, perguntou. “Claro!”, respondeu Júlia, sob aplausos do público.

