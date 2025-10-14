Mari Fernandez se casa com a influenciadora Júlia Ribeiro em SP

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 19:26
A cantora Mari Fernandez e a influenciadora Júlia Ribeiro agora são oficialmente casadas! As duas noivas trocaram alianças nesta terça-feira (14), em uma cerimônia para 250 convidados na Fazenda Santa Bárbara, no interior de São Paulo. Cada uma com um vestido de noiva tomara-que-caia branco imponente, elas mostraram a diversidade que o amor pode expressar.
Juntas há quatro anos, Mari e Júlia celebraram o momento nas redes sociais ao compartilharem imagens do ensaio pré-wedding no local cheio de natureza e cantinhos especiais.
Mari Fernandez e Júlia Ribeiro se casaram
"Hoje, iniciamos mais um capítulo da nossa história, o dia mais importante das nossas vidas, nós sonhamos, idealizamos, pensamos em cada detalhe. Hoje o sonho se torna realidade! ", declarou Mari, em publicação. "Eu te escolho pra vida inteira", disse ainda, apaixonada.
Em junho deste ano, a cantora Mari Fernandez protagonizou um dos momentos mais emocionantes do São João de Aracaju, em Sergipe. Em pleno Dia dos Namorados, a artista pediu oficialmente a mão da namorada, Júlia Ribeiro, em casamento, diante de uma multidão que acompanhava sua apresentação.
Com lágrimas nos olhos, Mari destacou a importância da ocasião. “Esse é o primeiro Dia dos Namorados que a gente vai mostrar que se ama”, disse, ao chamar Júlia ao palco. A cantora revelou que o pedido já havia sido feito em casa há dois anos, mas agora decidiu torná-lo público: “Queria aproveitar que hoje é 12 de junho e pedir oficialmente: você aceita casar comigo este ano ou no próximo?”, perguntou. “Claro!”, respondeu Júlia, sob aplausos do público.