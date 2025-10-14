Gisele Bündchen coloca à venda primeira mansão comprada após a fama; veja fotos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 17:35
Gisele Bündchen colocou novamente à venda sua luxuosa casa em Nova York, avaliada em US$ 17 milhões, o equivalente a cerca de R$ 93 milhões. O imóvel foi o primeiro adquirido pela top model depois de alcançar o estrelato internacional, segundo o jornal New York Post.
A propriedade foi comprada por Gisele em 2005 por US$ 5,8 milhões (cerca de R$ 31 milhões, na época) e se destaca por seu valor histórico: construída em 1851, segue o estilo clássico das “townhouses” nova-iorquinas - residências geminadas que compartilham paredes externas, típicas dos bairros mais tradicionais da cidade.
Com 494 metros quadrados de área construída, a casa é distribuída em quatro andares e conta com quatro suítes e sete banheiros. Entre os diferenciais, estão um elevador privativo, ambientes amplos e estrutura moderna com tecnologia de automação residencial.
Gisele Bündchen coloca à venda primeira mansão comprada após a fama
A modelo já havia colocado o imóvel à venda no ano passado, mas acabou retirando-o do mercado após seis meses. Agora, o imóvel retorna com valor reajustado e ainda mais valorizado, quase três vezes o preço pago originalmente há 20 anos.
A residência, localizada em uma das áreas mais nobres de Nova York e combina charme histórico e luxo contemporâneo.