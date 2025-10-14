Acesse sua conta
Gisele Bündchen coloca à venda primeira mansão comprada após a fama; veja fotos

Casa tem quatro suítes, elevador privativo e foi construída em 1851

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 17:35

Gisele Bündchen anuncia venda de casa de luxo avaliada em R$ 93 milhões Crédito: Reprodução 

Gisele Bündchen colocou novamente à venda sua luxuosa casa em Nova York, avaliada em US$ 17 milhões, o equivalente a cerca de R$ 93 milhões. O imóvel foi o primeiro adquirido pela top model depois de alcançar o estrelato internacional, segundo o jornal New York Post.

A propriedade foi comprada por Gisele em 2005 por US$ 5,8 milhões (cerca de R$ 31 milhões, na época) e se destaca por seu valor histórico: construída em 1851, segue o estilo clássico das “townhouses” nova-iorquinas - residências geminadas que compartilham paredes externas, típicas dos bairros mais tradicionais da cidade.

Com 494 metros quadrados de área construída, a casa é distribuída em quatro andares e conta com quatro suítes e sete banheiros. Entre os diferenciais, estão um elevador privativo, ambientes amplos e estrutura moderna com tecnologia de automação residencial.

Gisele Bündchen coloca à venda primeira mansão comprada após a fama

Gisele Bündchen anuncia venda de casa de luxo avaliada em R$ 93 milhões por Reprodução
Gisele Bündchen anuncia venda de casa de luxo avaliada em R$ 93 milhões por Reprodução
Fachada da casa que Gisele Bündchen colocou à venda por Reprodução
Sala de estar da casa que Gisele Bündchen colocou à venda por Reprodução
Sala de jantar da casa que Gisele Bündchen colocou à venda por Reprodução
Sala de estar da casa que Gisele Bündchen colocou à venda por Reprodução
Área externa da casa que Gisele Bündchen colocou à venda  por Reprodução
Quarto da casa que Gisele Bündchen colocou à venda  por Reprodução
Banheiro da casa que Gisele Bündchen colocou à venda  por Reprodução
Banheira da casa que Gisele Bündchen colocou à venda  por Reprodução
Gisele Bündchen anuncia venda de casa de luxo avaliada em R$ 93 milhões por Reprodução
1 de 11
Gisele Bündchen anuncia venda de casa de luxo avaliada em R$ 93 milhões por Reprodução

A modelo já havia colocado o imóvel à venda no ano passado, mas acabou retirando-o do mercado após seis meses. Agora, o imóvel retorna com valor reajustado e ainda mais valorizado, quase três vezes o preço pago originalmente há 20 anos.

A residência, localizada em uma das áreas mais nobres de Nova York e combina charme histórico e luxo contemporâneo.

