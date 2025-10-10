Acesse sua conta
Casa fresca e sem pragas: 5 plantas repelentes que também decoram com charme e aroma

Conheça espécies fáceis de cuidar que afastam pragas e perfumam o ambiente

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 13:00

Descubra plantas que decoram e ainda funcionam como repelentes naturais
Crédito: PumpkinSky/Wikimedia Commons

Quem tem plantas em casa sabe o quanto elas transformam o ambiente, mas também conhece o desafio de lidar com insetos e pragas.

Lagartas, caracóis e besouros são visitantes indesejados que podem acabar com a beleza das folhas em poucos dias.

A boa notícia é que você pode proteger suas plantas sem recorrer a produtos químicos. Basta cultivar espécies que naturalmente afastam esses invasores, deixando o lar mais bonito, saudável e perfumado.

1. Lavanda

A lavanda é uma das plantas mais completas para quem deseja unir decoração e funcionalidade. Seu perfume intenso, agradável para os humanos, é insuportável para moscas e mosquitos.

Ela gosta de ambientes ensolarados e ventilados, por isso o ideal é deixá-la próxima a janelas ou varandas.

A alfazema, da mesma família, também possui o mesmo efeito repelente e pode ser uma boa alternativa de cultivo.

2. Boldo

Muito conhecido por aliviar desconfortos digestivos, o boldo também é um aliado poderoso contra pragas. Seu aroma forte e sabor amargo são capazes de afastar mosquitos e insetos que tentam atacar as folhas.

Para aproveitar seus benefícios, mantenha o vaso em locais estratégicos – próximo à pia, à porta da cozinha ou às janelas.

3. Andrographis

De origem tailandesa, a andrographis chama atenção pelo cheiro forte e sabor amargo, que naturalmente espantam os insetos. Embora pouco conhecida no Brasil, é uma planta de fácil cultivo e manutenção.

Ela cresce bem tanto em canteiros quanto em vasos. Para garantir que se desenvolva bem, coloque-a em locais ensolarados, como varandas ou janelas, e mantenha o solo levemente úmido.

4. Manjericão

Quer uma planta útil na cozinha e ainda eficiente contra insetos? O manjericão cumpre perfeitamente esse papel. Seu perfume intenso repele mosquitos e, ao mesmo tempo, dá um toque especial às receitas do dia a dia.

O segredo para mantê-lo saudável é simples: luz solar direta, solo sempre úmido (sem encharcar) e podas regulares nas pontas. Assim, o manjericão cresce bonito e rende folhas novas o ano todo.

5. Citronela

A citronela é uma velha conhecida de quem busca afastar mosquitos naturalmente. Ela libera um aroma cítrico que incomoda os insetos, mas é agradável para as pessoas.

De fácil cultivo, adapta-se bem a vasos e canteiros ensolarados. Mas é importante não confundir com o capim-limão ou capim-cidreira, que são parecidos, porém não têm o mesmo poder repelente da citronela.

