Saiba como o simples ajuste na forma de segurar o volante pode evitar acidentes fatais

Como o posicionamento das mãos influencia diretamente a segurança ao dirigir

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 21:46

Como o posicionamento das mãos influencia diretamente a segurança ao dirigir Crédito: (Banco de imagens)

Por muitos anos, a recomendação mais difundida foi manter as mãos nas posições “10:10”, em referência aos ponteiros de um relógio. No entanto, essa prática se tornou menos adequada com o avanço dos sistemas de segurança e o redesenho dos automóveis.

Hoje, a orientação mais segura é manter as mãos nas posições “9:15”, o que oferece maior equilíbrio, precisão nos movimentos e resposta mais rápida em situações de emergência.

Além de aumentar o controle do veículo, essa posição reduz o risco de lesões caso o airbag seja acionado, já que mantém as mãos afastadas do centro do volante.

Segundo montadoras como a Ford, em curvas mais fechadas o motorista pode mover temporariamente as mãos para a posição “10:10”, retornando logo em seguida à postura recomendada “9:15”.

Os perigos de uma postura incorreta ao volante

Dirigir com apenas uma das mãos ou aplicar força inadequada compromete o domínio sobre o veículo e amplia o risco de acidentes, principalmente em manobras bruscas.

Posturas incorretas, como manter as mãos muito afastadas (“8:16”) ou muito elevadas, também aumentam o desgaste físico e diminuem a agilidade em respostas rápidas.

O ideal é que o motorista mantenha uma pegada firme, mas sem rigidez excessiva, garantindo controle e flexibilidade ao mesmo tempo.

Esses cuidados são especialmente importantes em viagens longas, quando o cansaço e a distração costumam interferir na concentração e na postura.

Segurança viária e metas globais da OMS

Os acidentes de trânsito continuam entre as principais causas de mortes no planeta, e a OMS trabalha com a meta de reduzir pela metade as fatalidades e ferimentos até 2030.

A atualização sobre o modo correto de segurar o volante integra esse esforço global, que inclui melhorias em infraestrutura, legislação e educação no trânsito.

Entre as principais ações estão a fiscalização mais rigorosa da velocidade, o incentivo ao uso do cinto de segurança e o combate à direção sob efeito de álcool.

As campanhas educativas desempenham papel essencial nesse processo, ajudando motoristas a compreender e aplicar as novas orientações no dia a dia.

Para aplicar corretamente a nova recomendação, o motorista deve posicionar as mãos nas laterais do volante, como se o mostrador de um relógio marcasse “9:15”.

Aplicando a técnica “9:15” nas viagens de retorno

Durante curvas, é aceitável movimentar as mãos temporariamente, desde que retornem à posição base logo após o movimento.

Essa prática não apenas aumenta a estabilidade e o conforto na direção, mas também melhora a previsibilidade dos movimentos, reduzindo riscos em vias congestionadas.