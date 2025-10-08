Acesse sua conta
Se você tem algum desses sobrenomes da lista é por que seus antepassados foram órfãos

A sobrevivência de nomes que nasceram de contextos de vulnerabilidade social

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 16:00

A sobrevivência de nomes que nasceram de contextos de vulnerabilidade social
Crédito: (Banco de imagens)

Se você possui um dos sobrenomes desta lista, é possível que seus antepassados tenham sido órfãos. Essa constatação, revelada por um levantamento histórico, mostra como certos sobrenomes espanhóis guardam marcas discretas de um passado de abandono e vulnerabilidade.

Origem dos sobrenomes

Ao longo dos séculos, esses nomes foram incorporados aos registros civis, preservando fragmentos de histórias esquecidas e revelando aspectos pouco conhecidos da origem de muitas famílias.

Nos próximos parágrafos, vamos entender como sobrenomes como Expósito, De la Iglesia, De la Misericordia e Trobat surgiram, se difundiram e se mantiveram até hoje. Também veremos como a legislação espanhola tentou apagar a lembrança de uma época em que um nome podia indicar que alguém fora deixado sem família reconhecida, mas em muitos casos, essa memória continuou viva através das gerações.

A origem do sobrenome Expósito e sua carga histórica

Entre todos os nomes dessa lista, Expósito é o mais representativo. Derivado do latim expositus, o termo significa “exposto” ou “abandonado” e era utilizado para identificar bebês deixados nas portas de igrejas, hospitais e casas de caridade. Essa prática era comum em períodos em que a pobreza e o preconceito social dificultavam o cuidado de crianças nascidas fora do casamento.

Esses recém-nascidos, acolhidos por instituições religiosas, recebiam o nome Expósito como forma de registro civil e identificação. Com o passar do tempo, o termo deixou de ser apenas uma designação administrativa e se consolidou como sobrenome, garantindo aos descendentes um reconhecimento legal, mesmo sem laços familiares definidos.

Outros nomes que também indicam origens de abandono

Além de Expósito, há outros sobrenomes que tiveram origem semelhante. Denominações como De la Iglesia, De la Misericordia e Trobat eram muitas vezes atribuídas a crianças sem pais conhecidos. O objetivo era associar esses pequenos a instituições religiosas, locais de acolhimento ou símbolos de fé, evitando estigmas mais diretos e dolorosos.

O sobrenome Trobat, por exemplo, era usado em registros como uma alternativa menos evidente. Ao invés de declarar explicitamente a condição de abandono, o termo procurava oferecer uma aparência neutra, evitando a discriminação social que muitos carregavam simplesmente por causa do nome.

A mudança trazida pela Lei do Registro Civil de 1870

A criação da Lei do Registro Civil de 1870 marcou uma transformação significativa nas práticas de registro. A norma passou a proibir o uso de sobrenomes que pudessem indicar a origem de abandono, buscando proteger as crianças do estigma social que esses nomes carregavam.

Mesmo com a proibição, muitos desses sobrenomes já estavam enraizados e continuaram a ser transmitidos de geração em geração. Assim, nomes como Expósito e De la Iglesia permanecem vivos nos registros até hoje, representando um elo entre o presente e uma parte dolorosa, mas importante, da história familiar espanhola.

A presença atual e o peso simbólico desses sobrenomes

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) da Espanha, há mais de 34 mil pessoas com Expósito como primeiro sobrenome e outras 37 mil que o possuem como segundo. Esses números mostram como um nome que nasceu de uma condição de exclusão tornou-se, ao longo do tempo, parte legítima e reconhecida da identidade de milhares de famílias.

Esses sobrenomes, que um dia foram símbolos de abandono, hoje funcionam como testemunhos de superação e resistência. Eles revelam que cada nome carrega uma história, um contexto e uma memória social e que, em muitos casos, a genealogia de um simples apelido pode esconder séculos de luta e de busca por pertencimento.

