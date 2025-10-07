LIMPEZA

Conheça o truque caseiro com apenas dois ingredientes que limpa, desinfeta e clareia roupas

Solução prática que ajuda a desinfetar superfícies, clarear tecidos e eliminar odores

Agência Correio

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 13:00

Truque simples ajuda na limpeza de roupas e superfícies Crédito: Freepik

Cada vez mais pessoas estão em busca de alternativas naturais para cuidar da casa. Além de evitar o uso de produtos químicos agressivos, essas opções costumam ser muito mais baratas que as versões industriais.

Roupas íntimas devem ser lavadas regularmente 1 de 11

Entre as receitas indicadas, uma das mais eficazes combina bicarbonato de sódio com água oxigenada. Essa mistura simples conquista pela versatilidade: limpa sujeira pesada, desinfeta e ainda devolve o branco às roupas.

Por que funciona tão bem?

O segredo está na ação conjunta dos ingredientes. O bicarbonato de sódio age como abrasivo suave, ideal para retirar manchas difíceis sem estragar superfícies. Já o peróxido de hidrogênio (a popular água oxigenada) possui efeito clareador e antimicrobiano.

Quando usados juntos, criam uma pasta fácil de aplicar em diferentes locais da casa, de cozinhas e banheiros a roupas e utensílios, garantindo limpeza profunda, desinfecção e neutralização de odores, sem depender de produtos prontos.

Como preparar em casa

O processo é rápido e econômico. Para conseguir uma textura parecida com a de um creme dental, basta misturar:

3 medidas de bicarbonato de sódio

1 medida de água oxigenada (10 volumes)



A pasta pode ser guardada por alguns dias em pote fechado, mas o ideal é preparar pequenas quantidades para garantir máxima eficácia.

Onde aplicar no dia a dia

A solução pode ser usada diretamente nas superfícies ou até diluída em água, quando a intenção for uma limpeza mais leve.

Alguns usos práticos incluem: