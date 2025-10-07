Conheça o truque caseiro com apenas dois ingredientes que limpa, desinfeta e clareia roupas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 13:00
Cada vez mais pessoas estão em busca de alternativas naturais para cuidar da casa. Além de evitar o uso de produtos químicos agressivos, essas opções costumam ser muito mais baratas que as versões industriais.
Roupas íntimas devem ser lavadas regularmente
Entre as receitas indicadas, uma das mais eficazes combina bicarbonato de sódio com água oxigenada. Essa mistura simples conquista pela versatilidade: limpa sujeira pesada, desinfeta e ainda devolve o branco às roupas.
O segredo está na ação conjunta dos ingredientes. O bicarbonato de sódio age como abrasivo suave, ideal para retirar manchas difíceis sem estragar superfícies. Já o peróxido de hidrogênio (a popular água oxigenada) possui efeito clareador e antimicrobiano.
Quando usados juntos, criam uma pasta fácil de aplicar em diferentes locais da casa, de cozinhas e banheiros a roupas e utensílios, garantindo limpeza profunda, desinfecção e neutralização de odores, sem depender de produtos prontos.
O processo é rápido e econômico. Para conseguir uma textura parecida com a de um creme dental, basta misturar:
A pasta pode ser guardada por alguns dias em pote fechado, mas o ideal é preparar pequenas quantidades para garantir máxima eficácia.
A solução pode ser usada diretamente nas superfícies ou até diluída em água, quando a intenção for uma limpeza mais leve.
Alguns usos práticos incluem: