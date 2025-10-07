Acesse sua conta
Conheça o truque caseiro com apenas dois ingredientes que limpa, desinfeta e clareia roupas

Solução prática que ajuda a desinfetar superfícies, clarear tecidos e eliminar odores

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 13:00

Truque simples ajuda na limpeza de roupas e superfícies
Truque simples ajuda na limpeza de roupas e superfícies

Cada vez mais pessoas estão em busca de alternativas naturais para cuidar da casa. Além de evitar o uso de produtos químicos agressivos, essas opções costumam ser muito mais baratas que as versões industriais.

Entre as receitas indicadas, uma das mais eficazes combina bicarbonato de sódio com água oxigenada. Essa mistura simples conquista pela versatilidade: limpa sujeira pesada, desinfeta e ainda devolve o branco às roupas.

Por que funciona tão bem?

O segredo está na ação conjunta dos ingredientes. O bicarbonato de sódio age como abrasivo suave, ideal para retirar manchas difíceis sem estragar superfícies. Já o peróxido de hidrogênio (a popular água oxigenada) possui efeito clareador e antimicrobiano.

Quando usados juntos, criam uma pasta fácil de aplicar em diferentes locais da casa, de cozinhas e banheiros a roupas e utensílios, garantindo limpeza profunda, desinfecção e neutralização de odores, sem depender de produtos prontos.

Como preparar em casa

O processo é rápido e econômico. Para conseguir uma textura parecida com a de um creme dental, basta misturar:

  • 3 medidas de bicarbonato de sódio
  • 1 medida de água oxigenada (10 volumes)

A pasta pode ser guardada por alguns dias em pote fechado, mas o ideal é preparar pequenas quantidades para garantir máxima eficácia.

Onde aplicar no dia a dia

A solução pode ser usada diretamente nas superfícies ou até diluída em água, quando a intenção for uma limpeza mais leve.

Alguns usos práticos incluem:

  • Rejuntes e azulejos: aplicar com escova de dentes velha, esfregar suavemente e enxaguar.
  • Roupas brancas: dissolver duas colheres de sopa em água quente, deixar de molho por 30 minutos e lavar normalmente.
  • Utensílios de cozinha: passar a pasta, deixar agir por 5 minutos e enxaguar bem.
  • Tábuas de corte e potes: aplicar para desinfetar e neutralizar odores.
  • Escovas de dentes: deixar em solução diluída por 10 minutos, depois enxaguar em água corrente.

