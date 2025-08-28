LIMPEZA

Especialistas ensinam técnica simples para limpar os vidros da sua casa

Um truque fácil garante janelas limpas sem deixar rastros

Agência Correio

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 19:16

Com apenas um ingrediente simples o resultado é muito melhor e mais fácil Crédito: Freepik

Você também acha complicado limpar janelas? Para muita gente, essa é uma das tarefas mais trabalhosas da faxina. O esforço físico e a falta de produtos próprios para vidros costumam tornar o processo ainda mais difícil.

Mas afinal, como conseguir vidros sem manchas? Profissionais de limpeza explicam que, usando apenas um ingrediente básico, é possível alcançar um resultado mais eficiente e prático.

O truque pouco conhecido

Existe uma solução doméstica que nem todos conhecem, mas que pode ajudar bastante. Trata-se do abrilhantador (ou secante) de lava-louças. Para preparar, basta misturar quatro colheres de sopa do produto em aproximadamente um litro de água morna.

Depois, é só umedecer um pano de microfibra nessa mistura e passar nos vidros. O detalhe essencial é secá-los logo em seguida.

Por que funciona tão bem?

O abrilhantador de lava-louças geralmente contém álcool e extratos de limão. Esses componentes ajudam a eliminar resíduos de gordura, poeira, óleo e outras sujeiras, além de garantir brilho e transparência aos vidros.

Esse método caseiro é prático, rápido e acessível, podendo ser feito por qualquer pessoa sem esforço excessivo.

Orientações extras para melhores resultados

Quem busca vidros realmente limpos deve evitar a limpeza em horários de sol forte, principalmente ao meio-dia. Isso porque a mistura seca rápido demais nas superfícies quentes, deixando marcas.

Outra dica importante é a sequência da limpeza: comece pelas molduras, depois passe para o vidro e finalize com os peitoris.

Se as janelas estiverem muito encardidas, lave antes com água e um limpador multiuso, o que ajuda a retirar camadas mais grossas de sujeira.