Especialistas ensinam técnica simples para limpar os vidros da sua casa

Um truque fácil garante janelas limpas sem deixar rastros

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 19:16

Com apenas um ingrediente simples o resultado é muito melhor e mais fácil
Com apenas um ingrediente simples o resultado é muito melhor e mais fácil Crédito: Freepik

Você também acha complicado limpar janelas? Para muita gente, essa é uma das tarefas mais trabalhosas da faxina. O esforço físico e a falta de produtos próprios para vidros costumam tornar o processo ainda mais difícil.

Mas afinal, como conseguir vidros sem manchas? Profissionais de limpeza explicam que, usando apenas um ingrediente básico, é possível alcançar um resultado mais eficiente e prático.

Existe uma solução doméstica que nem todos conhecem (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme

O truque pouco conhecido

Existe uma solução doméstica que nem todos conhecem, mas que pode ajudar bastante. Trata-se do abrilhantador (ou secante) de lava-louças. Para preparar, basta misturar quatro colheres de sopa do produto em aproximadamente um litro de água morna.

Depois, é só umedecer um pano de microfibra nessa mistura e passar nos vidros. O detalhe essencial é secá-los logo em seguida.

Por que funciona tão bem?

O abrilhantador de lava-louças geralmente contém álcool e extratos de limão. Esses componentes ajudam a eliminar resíduos de gordura, poeira, óleo e outras sujeiras, além de garantir brilho e transparência aos vidros.

Esse método caseiro é prático, rápido e acessível, podendo ser feito por qualquer pessoa sem esforço excessivo.

Orientações extras para melhores resultados

Quem busca vidros realmente limpos deve evitar a limpeza em horários de sol forte, principalmente ao meio-dia. Isso porque a mistura seca rápido demais nas superfícies quentes, deixando marcas.

Outra dica importante é a sequência da limpeza: comece pelas molduras, depois passe para o vidro e finalize com os peitoris.

Se as janelas estiverem muito encardidas, lave antes com água e um limpador multiuso, o que ajuda a retirar camadas mais grossas de sujeira.

Não esqueça também das molduras, que precisam ser limpas e secas. E, em vez de papel toalha, prefira panos de microfibra, que não soltam fiapos e deixam o vidro realmente liso.

