Gabriel Medina e Isabella Arantes não estão grávidos; surfista explica o que está por trás da 'ultrassom'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 22:46
Foto com a mão na barriga da namorada. Ultrassom com um bebê surfista. Confirmação enigmática da mamãe. Todas as movimentações do casal Gabriel Medina e Isabella Arantes anunciavam que os dois estariam à espera de seu primeiro filho juntos. A novidade revelada, porém, não passou de uma estratégia de marketing para promover um novo lançamento do surfista: "o Medininha", uma loja de produtos infantis criado pelo famoso.
Segundo Medina, a marca infantil nasceu com o propósito de inspirar crianças por meio do esporte e do contato com a natureza. “Um personagem inspirado na minha história, criado para levar o esporte e o amor pela natureza às novas gerações. Ele representa a infância, a pureza, os primeiros passos e o começo de um sonho. Em breve, novidades”, explicou o atleta em postagem nas redes sociais.
Gabriel Medina e Isabella Arantes
Já Isabella reagiu de forma bem-humorada e entrou na brincadeira. Ao compartilhar a logomarca do "Medininha" ela escreveu: “Nasceu!”, fazendo trocadilho com a gestação "fake". Agora, eles explicaram que se trata de um projeto que chega no mundo e não uma criança.
A estratégia chateou alguns fãs do casal, que já tinham inclusive parabenizado os famosos pela criança que os dois anunciaram estar esperando. Outros internautas viram apenas como uma trolagem bem-humorada.
Gabriel e Isabella assumiram o relacionamento publicamente no fim de agosto deste durante uma viagem à Península de Maraú, na Bahia e desde ano vêm compartilhando com o público momentos especiais dessa relação, seja no lado pessoal seja no lado profissional.