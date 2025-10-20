Acesse sua conta
Gabriel Medina e Isabella Arantes não estão grávidos; surfista explica o que está por trás da 'ultrassom'

Medina deu a entender que estava esperando seu primeiro filho com a influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 22:46

Gabriel Medina e Isabella Arantes esperam o primeiro filho
Gabriel Medina e Isabella Arantes não estão grávidos Crédito: Reprodução/instagram

Foto com a mão na barriga da namorada. Ultrassom com um bebê surfista. Confirmação enigmática da mamãe. Todas as movimentações do casal Gabriel Medina e Isabella Arantes anunciavam que os dois estariam à espera de seu primeiro filho juntos. A novidade revelada, porém, não passou de uma estratégia de marketing para promover um novo lançamento do surfista: "o Medininha", uma loja de produtos infantis criado pelo famoso. 

Segundo Medina, a marca infantil nasceu com o propósito de inspirar crianças por meio do esporte e do contato com a natureza. “Um personagem inspirado na minha história, criado para levar o esporte e o amor pela natureza às novas gerações. Ele representa a infância, a pureza, os primeiros passos e o começo de um sonho. Em breve, novidades”, explicou o atleta em postagem nas redes sociais.

Gabriel Medina e Isabella Arantes

Gabriel Medina e Isabella Arantes compartilharam ultrassom estilizado por Reprodução/instagram
Gabriel Medina e Isabella Arantes por Reprodução/instagram
Isabella Arantes confirmou a gestação fake por Reprodução/instagram
Isabella Arantes por Reprodução/instagram
Gabriel Medina e Isabella Arantes por Reprodução/instagram
1 de 5
Gabriel Medina e Isabella Arantes compartilharam ultrassom estilizado por Reprodução/instagram

Já Isabella reagiu de forma bem-humorada e entrou na brincadeira. Ao compartilhar a logomarca do "Medininha" ela escreveu: “Nasceu!”, fazendo trocadilho com a gestação "fake". Agora, eles explicaram que se trata de um projeto que chega no mundo e não uma criança. 

A estratégia chateou alguns fãs do casal, que já tinham inclusive parabenizado os famosos pela criança que os dois anunciaram estar esperando. Outros internautas viram apenas como uma trolagem bem-humorada. 

Gabriel e Isabella assumiram o relacionamento publicamente no fim de agosto deste durante uma viagem à Península de Maraú, na Bahia e desde ano vêm compartilhando com o público momentos especiais dessa relação, seja no lado pessoal seja no lado profissional. 

