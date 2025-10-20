MAU TEMPO

Ferry-boat interrompe operações por mau tempo; leia comunicado

A Internacional Travessias Salvador divulgou nota no fim da noite desta segunda (20)

Flavia Azevedo

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 23:22

Ferry boat Crédito: Rodrigo Mantoan

Por volta das 23h desta segunda (20), a Internacional Travessias Salvador divulgou nota com detalhes sobre suspensão parcial de atividades na travessia Salvador/Itaparica. Leia na íntegra:

A Internacional Travessias Salvador informa que, por determinação da Capitania dos Portos da Bahia, as operações do Sistema Ferry-Boat sofrerão interrupção parcial nesta segunda (20) e terça-feira (21), em razão das condições adversas de mar observadas na Baía de Todos os Santos.

Durante este período, apenas as embarcações de maior porte — Zumbi dos Palmares e Dorival Caymmi — estarão autorizadas a operar, conforme orientação da Autoridade Marítima.

Fica proibido o transporte de passageiros em conveses abertos, recomendando-se que as pessoas permaneçam sentadas durante a travessia. Também está suspenso o transporte de veículos, com exceção daqueles destinados à prestação de socorro, apoio médico, defesa civil e segurança pública, mitigando-se, desta forma, o risco de deslocamento de carga, até que as condições de mar retornem à normalidade.

A medida visa garantir a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana no mar. Assim que as condições climáticas melhorarem, as demais embarcações retornarão às operações normais.