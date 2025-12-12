NOVELA DAS 6

Reencontro emocionante e confusão na mansão: veja o que rola nesta sexta (12) em 'Êta Mundo Melhor!'

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 15:30

Candinho (Sergio Guizé) descobre que Samir (Davi Malizia) é seu filho em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo

A sexta-feira (12) chega movimentada em Êta Mundo Melhor! e o capítulo de hoje entrega exatamente o que o público adora: reencontros emocionados, disputas e revelações.

Logo de início, Candinho e Samir protagonizam um dos momentos mais sensíveis do episódio. Depois de tantos obstáculos, os dois finalmente se abraçam, celebrando o reencontro tão esperado. A emoção contamina a mansão, mas claro… nem todo mundo está com o coração tão leve assim.

Dita não pensa duas vezes e coloca Zulma para fora da casa de Candinho, sem rodeios. A situação esquenta ainda mais quando o próprio Candinho toma coragem para confrontar Ernesto, disposto a esclarecer tudo o que vem sendo escondido.

Enquanto isso, Margarida abre o jogo com Lúcio e faz uma revelação: ela admite ser Adamo Angel. Já Sônia, dividida entre sentimentos e responsabilidades, confessa a Quincas que está considerando aceitar a proposta de Lauro e assumir a maternidade do filho dele.

A mansão entra em clima de festa após a aproximação de Candinho e Samir, mas o ambiente não fica pacífico por muito tempo. Quincas não aceita de maneira alguma a ideia de Sônia se casar com Lauro e deixa isso muito claro.

Tamires chega anunciando uma novidade daquelas: Cunegundes agora é sócia do dancing, algo que promete virar a vida da cidade de cabeça para baixo. E enquanto Tamires espalha a notícia, Jocasta decide apelar para o místico e preparar uma simpatia para unir Quinzinho e Zé dos Porcos a ela e Francine.

Estela também vive seu momento de sinceridade ao confessar a Celso que beijou Túlio, algo que não deve passar despercebido. E, como se não bastasse, Sandra passa mal e é socorrida justamente por Túlio, criando mais um clima de tensão.

No final, Candinho abre o coração para Dita e conta que foi Anastácia quem revelou sobre Samir.