EVENTO CULTURAL

Poppy Bazaar realiza evento com união de 20 brechós neste final de semana; confira detalhes

Evento acontece no Porto da Barra, e traz curadoria de peças, gastronomia e artesanato

Felipe Sena

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 21:32

Collab de brechós realiza evento com mais de 3 mil itens Crédito: Reprodução | Instagram

O upcycling e a moda circular são dois dos temas mais em alta na moda nos últimos anos. Em uma das indústrias que mais gera empregos, mas também uma das que mais polui o meio ambiente, ‘nadar contra a maré’, ressignificando roupas através de sua reutilização é um bom começo para tentativa de um mundo mais sustentável para as próximas gerações.

Pensando nisso e outras coisas mais, surgiu a Poppy Bazaar, espaço de colab de brechós localizado em um dos cartões postais mais conhecidos de Salvador, o Porto da Barra. O Poppy realiza neste final de semana a 9 edição da Feira Poppy de Brechós, das 10h às 18h. O evento que acontece nos dias 13 (sábado) 14 de dezembro (domingo) tem entrada gratuita.

O evento vai reunir 20 brechós de Salvador, através de uma curadoria de peças para todos os gostos e todos os bolsos. Entre as peças, estão as autorais, além de acessórios, como anéis, colares, e outros. Além de aproveitar para gabaritar peças, o evento terá artesanato e gastronomia, com venda de brownies e outros quitutes.

O Poppy Bazaar é uma Feira de Brechós colaborativa e cultura em Salvador, um espaço e vento que transforma um casarão histórico no Porto da Barra em um espaço vibrante para mais de 20 marcas de moda circular, promovendo estilo, sustentabilidade e uma experiência única de garimpo com peças curadas, comida e clima agradável, sendo um marco da moda alternativa que desmitifica a imagem que muitos tem sobre brechós.