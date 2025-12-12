Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Modelo indígena de Juazeiro estreia na Casa de Criadores 57, em São Paulo

Bella Nabeel abriu o desfile da Le Benites, em colaboração com a Cisne Negro Cia de Dança

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 20:58

Bella Nabeel
Bella Nabeel Crédito: Divulgação

Na quarta-feira (10) encerrou o evento de moda Casa de Criadores 57, que começou no dia 3 de dezembro, no Centro Cultural São Paulo, na capital paulista. A semana de moda, que é característica por impulsionar a sustentabilidade e mostrar o trabalho de estilistas independentes, trouxe ainda novos rostos nos castings que atravessaram as criações nas passarelas. Entre elas, esteve Bella Nabeel, modelo trans e com ancestralidade indígena.

Agenciada pela EGM Elian Gallardo Model, a modelo inaugurou a 57ª edição da Casa de Criadores abrindo o desfile de Le Benites, em colaboração com a Cisne Negro Cia de Dança. A apresentação reforçou o papel do evento como espaço para novas narrativas na moda brasileira e para criadores que exploram a fusão entre movimento, conceito e vestuário.

Bella Nabeel

Modelo indígena Bella Nabeel por Reprodução | Instagram
Modelo indígena Bella Nabeel por Reprodução | Instagram
Modelo indígena Bella Nabeel por Reprodução | Instagram
Modelo indígena Bella Nabeel por Reprodução | Instagram
Modelo indígena Bella Nabeel por Reprodução | Instagram
Modelo indígena Bella Nabeel por Reprodução | Instagram
1 de 6
Modelo indígena Bella Nabeel por Reprodução | Instagram

Inicialmente o desfile tinha sido planejado apenas com bailarinos, mas Bella foi incorporada a convite do estilista, que reconheceu na modelo a presença ideal para abrir a apresentação.O look de abertura combinou top esportivo com listras em preto e branco, microshort estruturado com faixas que se movimentavam junto à dança, faixa de cabeça e botas pretas de salto fino, evidenciando o corpo em ação e o diálogo entre moda e performance.

Registrada como Isabella Nabeel da Costa dos Santos, Bella nasceu em Juazeiro, na região Norte da Bahia, e se mudou ainda criança para São Paulo. Com experiência em desenho, croquis e criação de moda, a modelo projeta expandir sua carreira em editoriais, campanhas e passarelas, levando consigo referências culturais e narrativas de representatividade.

Tags:

Moda Modelo

Mais recentes

Imagem - Poppy Bazaar realiza evento com união de 20 brechós neste final de semana; confira detalhes

Poppy Bazaar realiza evento com união de 20 brechós neste final de semana; confira detalhes
Imagem - Fafá de Belém celebra após perder 25 kg em um ano: ‘Revolução da minha vida’

Fafá de Belém celebra após perder 25 kg em um ano: ‘Revolução da minha vida’
Imagem - Esqueça o Brasil e o México: esse país latino tem as melhores condições de vida e já ultrapassa as potências do continente

Esqueça o Brasil e o México: esse país latino tem as melhores condições de vida e já ultrapassa as potências do continente

MAIS LIDAS

Imagem - Como vive a mulher de 59 anos que é a guardiã do único atol do Brasil
01

Como vive a mulher de 59 anos que é a guardiã do único atol do Brasil

Imagem - Levantamento aponta os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro em 2025; veja o ranking
02

Levantamento aponta os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro em 2025; veja o ranking

Imagem - Áries, Libra, Escorpião e Peixes recebem uma mensagem importante do universo hoje (12 de dezembro)
03

Áries, Libra, Escorpião e Peixes recebem uma mensagem importante do universo hoje (12 de dezembro)

Imagem - ‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador
04

‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador