MODA

Modelo indígena de Juazeiro estreia na Casa de Criadores 57, em São Paulo

Bella Nabeel abriu o desfile da Le Benites, em colaboração com a Cisne Negro Cia de Dança

Felipe Sena

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 20:58

Bella Nabeel Crédito: Divulgação

Na quarta-feira (10) encerrou o evento de moda Casa de Criadores 57, que começou no dia 3 de dezembro, no Centro Cultural São Paulo, na capital paulista. A semana de moda, que é característica por impulsionar a sustentabilidade e mostrar o trabalho de estilistas independentes, trouxe ainda novos rostos nos castings que atravessaram as criações nas passarelas. Entre elas, esteve Bella Nabeel, modelo trans e com ancestralidade indígena.

Agenciada pela EGM Elian Gallardo Model, a modelo inaugurou a 57ª edição da Casa de Criadores abrindo o desfile de Le Benites, em colaboração com a Cisne Negro Cia de Dança. A apresentação reforçou o papel do evento como espaço para novas narrativas na moda brasileira e para criadores que exploram a fusão entre movimento, conceito e vestuário.

Inicialmente o desfile tinha sido planejado apenas com bailarinos, mas Bella foi incorporada a convite do estilista, que reconheceu na modelo a presença ideal para abrir a apresentação.O look de abertura combinou top esportivo com listras em preto e branco, microshort estruturado com faixas que se movimentavam junto à dança, faixa de cabeça e botas pretas de salto fino, evidenciando o corpo em ação e o diálogo entre moda e performance.