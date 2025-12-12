ME CONTRATA!

Eliminada de A Fazenda 17, Carol Lekker implora por emprego na Record

A ex-peoa apontou que faria de tudo para ficar na emissora

Elis Freire

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 21:42

Carol Lekker Crédito: Reprodução

Expulsa do reality “A Fazenda 17” na madrugada desta quinta-feira (11) por agredir Duda Wendling, Carol Lekker expressou toda a sua vontade permanecer na Record. Em entrevista à "Live do Eliminado", a Miss Bumbum 2022 implorou por um emprego na emissora e deu a entender que faria de tudo por isso. “Se a casa me quiser, eu faço até uma tatuagem da emissora”, afirmou.

Mesmo com uma participação polêmica, cheia de barracos e finalizada com uma eliminação, Carol disse que já estava acostumada em ser detonada pelas pessoas. “Já fui muito apedrejada na minha vida, mas estou preparada para se tiver coisa boa para receber. Inclusive, se esta casa me quiser, eu quero. O que tiver para fazer, qualquer coisa, eu vou para rua, vou atrás da Márcia Fu, atrás de você”, reiterou a influencer.

Ela, que mora em Barcelona, na Espanha, garantiu ainda que deixaria sua vida no exterior e retornaria ao país, caso recebesse uma proposta do canal de Edir Macedo. “Eu me mudo, venho de mala e cuia [para o Brasil]. Se a casa me quiser, eu faço até uma tatuagem da emissora, faço ‘Rede Record na veia’. Deixo em aberto, eu quero muito. Quero aprender mais coisas, quero mudar, aprender com meus erros”, explicou.

Despejada pelo marido

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, após a expulsão do reality rural por agressão, o casamento de Carol Lekker teria ido por água a baixo.