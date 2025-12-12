Eliminada de A Fazenda 17, Carol Lekker implora por emprego na Record

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
12 de dezembro de 2025
Expulsa do reality “A Fazenda 17” na madrugada desta quinta-feira (11) por agredir Duda Wendling, Carol Lekker expressou toda a sua vontade permanecer na Record. Em entrevista à "Live do Eliminado", a Miss Bumbum 2022 implorou por um emprego na emissora e deu a entender que faria de tudo por isso. “Se a casa me quiser, eu faço até uma tatuagem da emissora”, afirmou.
Mesmo com uma participação polêmica, cheia de barracos e finalizada com uma eliminação, Carol disse que já estava acostumada em ser detonada pelas pessoas. “Já fui muito apedrejada na minha vida, mas estou preparada para se tiver coisa boa para receber. Inclusive, se esta casa me quiser, eu quero. O que tiver para fazer, qualquer coisa, eu vou para rua, vou atrás da Márcia Fu, atrás de você”, reiterou a influencer.
Miss Bumbum Carol Lekker
Ela, que mora em Barcelona, na Espanha, garantiu ainda que deixaria sua vida no exterior e retornaria ao país, caso recebesse uma proposta do canal de Edir Macedo. “Eu me mudo, venho de mala e cuia [para o Brasil]. Se a casa me quiser, eu faço até uma tatuagem da emissora, faço ‘Rede Record na veia’. Deixo em aberto, eu quero muito. Quero aprender mais coisas, quero mudar, aprender com meus erros”, explicou.
De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, após a expulsão do reality rural por agressão, o casamento de Carol Lekker teria ido por água a baixo.
Maik Riksen, empresário holandês e até então marido de Carol, teria decidido terminar a relação e tomar uma atitude drástica: jogar fora todos os pertences da influencer. Fontes relatam que Carol “não tem mais nada” do que deixou em casa e que Riksen não quer mais vê-la “nem pintada de ouro”. A decisão teria sido tomada por conta de uma fala polêmica da ex-peoa no reality sobre o enteado, de 4 anos, revelando que ameaçou cortar o pênis dele com uma tesoura.