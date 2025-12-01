Carol Lekker vence a Prova de Fogo em 'A Fazenda 17'; descubra quem foi para a baia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 06:40
Carol Lekker foi a vencedora da Prova de Fogo realizada na tarde de domingo (30) em A Fazenda 17. A influenciadora agora poderá acessar os poderes do lampião na próxima formação de roça ao vivo. Já Fabiano Moraes, Duda Wendling, Luiz Mesquita e Toninho Tornado estão na baia e correm o risco de serem indicados à berlinda. As informações são do site Notícias da TV.
Antes da disputa, Adriane Galisteu revelou a escolha do público para o poder da chama laranja. As opções eram:
A Fazenda 17: Carol Lekker
Os espectadores votaram na primeira alternativa. Em seguida, um sorteio definiu quem entraria na disputa. Carol Lekker, Fabiano Moraes e Luiz Mesquita sortearam formas geométricas diferentes e ganharam o direito de disputar a prova. Só que Luiz teve de ceder sua vaga por já ter participado na semana passada. O lutador escolheu Duda Wendling, sua namorada, a pedido dela.
A disputa, transmitida para assinantes do RecordPlus, vai ao ar na edição de segunda-feira (1º) do reality. Nela, os participantes estavam vendados e tinham que seguir o barulho de um sino para encontrar uma estação com três alvos de cores diferentes. Eles, então, precisavam arremessar ferraduras às cegas no lugar certo, com a cor correspondente. Quem conseguisse acertar mais ganharia a prova.
Os peões optaram por jogar várias ferraduras de uma vez só. Carol se saiu melhor, acumulando 73 pontos antes mesmo de completar o percurso completo. Duda fez 56 pontos, e Fabiano totalizou 45.
Quem Walério vai indicar para a roça?
Fazendeiro da semana, Walério Araújo parece ainda não ter tomado uma decisão sobre quem mandará para a roça na terça-feira (2). Até agora, ele passou por três alvos diferentes. Na sexta-feira (28), falou que indicaria Carol Lekker. No dia seguinte, disse que enviaria Dudu Camargo. Após o rancho, porém, Tamires e Toninho tentaram convencê-lo de que Saory Cardoso seria a melhor escolha, já que Dudu seria um alvo natural da casa.