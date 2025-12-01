TELEVISÃO

Carol Lekker vence a Prova de Fogo em 'A Fazenda 17'; descubra quem foi para a baia

Influenciadora poderá acessar os poderes do lampião na próxima formação de roça ao vivo

Carol Lekker foi a vencedora da Prova de Fogo realizada na tarde de domingo (30) em A Fazenda 17. A influenciadora agora poderá acessar os poderes do lampião na próxima formação de roça ao vivo. Já Fabiano Moraes, Duda Wendling, Luiz Mesquita e Toninho Tornado estão na baia e correm o risco de serem indicados à berlinda. As informações são do site Notícias da TV.

Antes da disputa, Adriane Galisteu revelou a escolha do público para o poder da chama laranja. As opções eram:

a) Hoje você começa o Resta Um e também faz o veto na prova do fazendeiro;

b) Hoje não terá Resta Um. Você deve indicar três peões, e o fazendeiro decide quem é o quarto roceiro.

Os espectadores votaram na primeira alternativa. Em seguida, um sorteio definiu quem entraria na disputa. Carol Lekker, Fabiano Moraes e Luiz Mesquita sortearam formas geométricas diferentes e ganharam o direito de disputar a prova. Só que Luiz teve de ceder sua vaga por já ter participado na semana passada. O lutador escolheu Duda Wendling, sua namorada, a pedido dela.

A disputa, transmitida para assinantes do RecordPlus, vai ao ar na edição de segunda-feira (1º) do reality. Nela, os participantes estavam vendados e tinham que seguir o barulho de um sino para encontrar uma estação com três alvos de cores diferentes. Eles, então, precisavam arremessar ferraduras às cegas no lugar certo, com a cor correspondente. Quem conseguisse acertar mais ganharia a prova.

Os peões optaram por jogar várias ferraduras de uma vez só. Carol se saiu melhor, acumulando 73 pontos antes mesmo de completar o percurso completo. Duda fez 56 pontos, e Fabiano totalizou 45.

