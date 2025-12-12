Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Imperatriz Leopoldinense anuncia desligamento de Hariany Almeida após vídeo polêmico

Escola comunicou decisão na manhã desta sexta-feira (12) sem confirmar o motivo

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 19:12

Hariany Almeida
Hariany Almeida Crédito: Reprodução

A escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense publicou um comunicado na manhã desta sexta-feira (12) informando que a influenciadora Hariany Almeida "não faz mais parte do elenco da escola para o Carnaval 2026". A ex-BBB seria destaque de alegoria no desfile na Sapucaí. 

Sem confirmar o motivo explicitamente, o desligamento ocorre pouco após Hariany viralizar nas redes sociais defendendo a importância da presença de influenciadoras nos desfiles de Carnaval. Ela gerou polêmica ao afirmar que a participação das influencers nas agremiações tem tornado o Carnaval mais atraente e feito essa cultura "furar a bolha" para alcançar o grande público. 

Hariany Almeida

Hariany Almeida por Reprodução
Hariany Almeida por Reprodução
Hariany Almeida por Reprodução
Hariany Almeida por Reprodução
Hariany Almeida por Reprodução
1 de 5
Hariany Almeida por Reprodução

LEIA MAIS

Escola de Samba Unidos de Itapuã realiza 7º Festival de Samba-Enredo

Ex-BBB Lumena Aleluia é anunciada como musa de escola de samba

VÍDEO: Brunna Gonçalves é detonada por presidente de escola de samba e expõe áudio

Ex-BBB Isabelle Nogueira será enredo de escola de samba no Carnaval 2026

Escolas de samba homenageiam Arlindo Cruz após sua morte

"O G.R.E.S Imperatriz Leopoldinense, em nome de sua diretoria, informa que a influenciadora Hariany Almeida, até então destaque de alegoria, não faz mais parte do elenco da escola para o Carnaval 2026. A agremiação agradece Hariany por sua participação e compromisso, e deseja sucesso em sua trajetória", escreveu a Escola, através de comunicado compartilhado nas redes sociais. 

"A Rainha de Ramos, nove vezes campeã do Carnaval carioca, segue focada em seu projeto para o desfile do ano que vem, reafirmando seu compromisso com o Maior Espetáculo da Terra e a cultura de nosso país", finalizou. 

Em 2026, a Rainha de Ramos levará para a avenida um enredo que homenageia a vida e a carreira de Ney Matogrosso, destacando sua contribuição para a música brasileira. Quem assina o tema é o carnavalesco Leandro Vieira.

Leia mais

Imagem - Bolso furado: 4 signos vão se afundar em gastos neste fim de ano

Bolso furado: 4 signos vão se afundar em gastos neste fim de ano

Imagem - Claudia Raia vai apresentar reality na Netflix: 'Realização de um sonho'

Claudia Raia vai apresentar reality na Netflix: 'Realização de um sonho'

Imagem - Nova personagem chega a Dona de Mim e bagunça reta final da novela

Nova personagem chega a Dona de Mim e bagunça reta final da novela

Tags:

rio de Janeiro bbb 26 Escola de Samba

Mais recentes

Imagem - Virginia Fonseca expõe sessão de terapia de Maria Flor e é detonada na web

Virginia Fonseca expõe sessão de terapia de Maria Flor e é detonada na web
Imagem - Ministério Público do Trabalho denuncia Hytalo Santos e o marido por trabalho escravo e exploração sexual

Ministério Público do Trabalho denuncia Hytalo Santos e o marido por trabalho escravo e exploração sexual
Imagem - Bolso furado: 4 signos vão se afundar em gastos neste fim de ano

Bolso furado: 4 signos vão se afundar em gastos neste fim de ano

MAIS LIDAS

Imagem - Caminhos abertos! Márcia Sensitiva revela 5 signos que terão virada de chave em 2026
01

Caminhos abertos! Márcia Sensitiva revela 5 signos que terão virada de chave em 2026

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para o fim de semana em 97 cidades baianas; veja lista
02

Inmet emite alerta de chuvas intensas para o fim de semana em 97 cidades baianas; veja lista

Imagem - CNJ determina afastamento emergencial de juiz de Salvador
03

CNJ determina afastamento emergencial de juiz de Salvador

Imagem - ‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador
04

‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador