CARNAVAL DO RIO

Imperatriz Leopoldinense anuncia desligamento de Hariany Almeida após vídeo polêmico

Escola comunicou decisão na manhã desta sexta-feira (12) sem confirmar o motivo

Elis Freire

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 19:12

Hariany Almeida Crédito: Reprodução

A escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense publicou um comunicado na manhã desta sexta-feira (12) informando que a influenciadora Hariany Almeida "não faz mais parte do elenco da escola para o Carnaval 2026". A ex-BBB seria destaque de alegoria no desfile na Sapucaí.

Sem confirmar o motivo explicitamente, o desligamento ocorre pouco após Hariany viralizar nas redes sociais defendendo a importância da presença de influenciadoras nos desfiles de Carnaval. Ela gerou polêmica ao afirmar que a participação das influencers nas agremiações tem tornado o Carnaval mais atraente e feito essa cultura "furar a bolha" para alcançar o grande público.

Hariany Almeida 1 de 5

"O G.R.E.S Imperatriz Leopoldinense, em nome de sua diretoria, informa que a influenciadora Hariany Almeida, até então destaque de alegoria, não faz mais parte do elenco da escola para o Carnaval 2026. A agremiação agradece Hariany por sua participação e compromisso, e deseja sucesso em sua trajetória", escreveu a Escola, através de comunicado compartilhado nas redes sociais.

"A Rainha de Ramos, nove vezes campeã do Carnaval carioca, segue focada em seu projeto para o desfile do ano que vem, reafirmando seu compromisso com o Maior Espetáculo da Terra e a cultura de nosso país", finalizou.