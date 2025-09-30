Acesse sua conta
VÍDEO: Brunna Gonçalves explica motivo de ter sido retirada de posto na Beija-Flor e parte pra outra escola

Esposa de Ludmilla mostrou áudio em que presidente de agremiação fala sobre sua conduta

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16:37

Brunna explicou situação envolvendo escola de samba
Brunna explicou situação envolvendo escola de samba Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A dançarina Brunna Gonçalves anunciou sua saída do posto de musa da escola de samba Beija-Flor através de um texto nas redes sociais. Apesar do tom de agradecimento da despedida, a esposa de Ludmilla reforçou que nem sempre as pessoas estão em lugares que os outros “querem que esteja”.

Brunna Gonçalves deixa a Beija-Flor

Brunna Gonçalves se despede da Beija-Flor por Reprodução/Instagram

Após deixar um possível desentendimento no ar, a dançarina usou o X, antigo Twitter, nesta terça-feira (30) para desabafar e revelou que está tentando processar um vídeo que recebeu de ‘Seu Almir’, se referindo a Almir José dos Reis, que fala sobre sua ausência em compromissos da escola de samba.

“A mentira uma vez que ela é dita, ela se torna verdade e eu estou desde ontem tentando processar um vídeo que eu assisti do Seu Almir falando a meu respeito. Então se ele está falando a meu respeito, eu tenho de responder também”, diz Brunna.

Em seguida, a dançarina exibe o áudio do vídeo que recebeu de uma entrevista concedida por Almir, em que ele fala sobre sua conduta na escola. “A gente tem o maior carinho pela Brunna, a gente acha a Brunna uma menina maravilhosa, mas ela não é presente, a verdade é essa. Eu preciso de gente que esteja aqui todos os dias, em todos os eventos, não só na hora do glamour”, diz o áudio.

Brunna explicou que quando foi feito o convite para que fosse destaque na agremiação, eram enviados um cronograma de datas importantes que ela tinha que estar presente. “Todas as datas que estavam, eu estive presente, e se eles tivessem acordado comigo no dia a dia, como ele citou aqui [no áudio], com certeza eu faria de tudo para estar presente nesses eventos”.

A esposa de Ludmilla ainda explicou que quando entrou em contato com Almir para saber o real motivo do que “estava acontecendo”, ele “não teve coragem de falar”. Além disso, Brunna ressaltou a história de longa data com a escola de samba, e finalizou afirmando que vai para a Grande Rio, escola que a “abraçou” e acolheu.

