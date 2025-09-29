Gabriel David nega atrito com Ludmilla e Brunna após saída polêmica da Beija-Flor

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 07:11
O empresário Gabriel David, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), falou pela primeira vez sobre os rumores envolvendo Ludmilla e Brunna Gonçalves. Em entrevista ao portal LeoDias durante a final de samba do Salgueiro, no sábado (27), ele esclareceu que nunca houve convite para que Ludmilla cantasse em seu casamento com a atriz Giovanna Lancellotti e negou qualquer relação com a saída de Brunna do posto de musa da Beija-Flor.
“Lud é uma das minhas melhores amigas, sempre foi. Nunca existiu isso de ligação para cantar em casamento. Pelo contrário, ela seria madrinha, mas por causa da Zuri [filha da cantora] não pôde participar”, explicou. Gabriel destacou que a decisão de Brunna deixar a escola não passou por ele: “Não tenho interferência na Beija-Flor. Cada carnavalesco traz um projeto, e as escolhas mudam ano a ano”.
Brunna Gonçalves deixa a Beija-Flor
O empresário garantiu ainda que a relação com Ludmilla segue firme e elogiou a cantora: “Na primeira notícia que saiu, fomos jantar juntos e conversamos. Está tudo bem. Minha amizade sempre foi com a Ludmilla. Com Brunna, só nos cumprimentamos, mas não falei sobre esse assunto.”