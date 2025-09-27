POLÊMICA

Caio Cerqueira se pronuncia sobre agressões ao namorado Luan Alencar: 'Dependência emocional'

Influenciador revelou que as brigas físicas eram frequentes e mostrou vídeos como prova

Heider Sacramento

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 13:15

Caio Cerqueira e Luan Alencar estavam em paris Crédito: Reprodução

O influenciador Caio Cerqueira se pronunciou neste sábado (27) sobre a briga em Paris com o namorado Luan Alencar, que virou assunto nas redes sociais. Em vídeo publicado no Instagram, o baiano exibiu ferimentos e afirmou que já sofreu outras agressões ao longo do relacionamento.

Nas imagens, Caio mostrou um episódio ocorrido na Grécia, em que Luan teria arremessado um objeto contra ele. “Eu estava com dependência emocional, achando que era normal e que se resolvia com apenas um pedido de desculpa”, desabafou.

Caio e Luan 1 de 6

Segundo o influenciador, as discussões por ciúmes sempre terminavam em atritos físicos. “Isso não foi nada em comparação das coisas que ele já chegou a fazer comigo”, afirmou, reforçando que permaneceu no namoro mesmo após episódios de violência.