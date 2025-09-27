Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Caio Cerqueira se pronuncia sobre agressões ao namorado Luan Alencar: 'Dependência emocional'

Influenciador revelou que as brigas físicas eram frequentes e mostrou vídeos como prova

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 13:15

Caio Cerqueira e Luan Alencar estavam em paris Crédito: Reprodução

O influenciador Caio Cerqueira se pronunciou neste sábado (27) sobre a briga em Paris com o namorado Luan Alencar, que virou assunto nas redes sociais. Em vídeo publicado no Instagram, o baiano exibiu ferimentos e afirmou que já sofreu outras agressões ao longo do relacionamento.

Nas imagens, Caio mostrou um episódio ocorrido na Grécia, em que Luan teria arremessado um objeto contra ele. “Eu estava com dependência emocional, achando que era normal e que se resolvia com apenas um pedido de desculpa”, desabafou.

Caio e Luan

Caio e Luan por Reprodução
Caio e Luan por Reprodução
Caio e Luan por Reprodução
Caio e Luan por Reprodução
Caio e Luan por Reprodução
Caio e Luan por Reprodução
1 de 6
Caio e Luan por Reprodução

Segundo o influenciador, as discussões por ciúmes sempre terminavam em atritos físicos. “Isso não foi nada em comparação das coisas que ele já chegou a fazer comigo”, afirmou, reforçando que permaneceu no namoro mesmo após episódios de violência.

Caio ainda agradeceu aos fãs que foram recebê-lo no aeroporto após a confusão. “Ainda bem que tenho vocês, seguidores que cuidaram de mim nesse momento”, completou.

Leia mais

Imagem - Marco Aurélio é cercado pela polícia e tem fuga frustrada no penúltimo capítulo de 'Vale Tudo'

Marco Aurélio é cercado pela polícia e tem fuga frustrada no penúltimo capítulo de 'Vale Tudo'

Imagem - Gracyanne se pronuncia após lesão e cirurgia; futuro na 'Dança' segue incerto

Gracyanne se pronuncia após lesão e cirurgia; futuro na 'Dança' segue incerto

Imagem - Ana Castela e Zé Felipe embarcam com Leonardo para viagem em família pelo Pantanal

Ana Castela e Zé Felipe embarcam com Leonardo para viagem em família pelo Pantanal

Mais recentes

Imagem - Shows do Avenged Sevenfold no Brasil são adiados após diagnóstico do vocalista

Shows do Avenged Sevenfold no Brasil são adiados após diagnóstico do vocalista
Imagem - 3 signos viverão virada financeira em outubro e se livrarão de dívidas do passado

3 signos viverão virada financeira em outubro e se livrarão de dívidas do passado
Imagem - STJ revoga prisão de Oruam e MC Poze comemora decisão nas redes sociais

STJ revoga prisão de Oruam e MC Poze comemora decisão nas redes sociais

MAIS LIDAS

Imagem - Como um corte de cabelo levou Wesley Safadão a descobrir tumor no filho
01

Como um corte de cabelo levou Wesley Safadão a descobrir tumor no filho

Imagem - Aos 74 anos, ator de novela da Globo cultiva maconha para consumo próprio: ‘Me salvou’
02

Aos 74 anos, ator de novela da Globo cultiva maconha para consumo próprio: ‘Me salvou’

Imagem - 4 signos terão riqueza e boa sorte em outubro; veja a previsão
03

4 signos terão riqueza e boa sorte em outubro; veja a previsão

Imagem - Irmãs baianas desaparecidas são encontradas presas em outro estado; entenda
04

Irmãs baianas desaparecidas são encontradas presas em outro estado; entenda