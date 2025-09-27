Marco Aurélio é cercado pela polícia e tem fuga frustrada no penúltimo capítulo de 'Vale Tudo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 11:53
O vilão Marco Aurélio (Alexandre Nero) vai protagonizar momentos de pura tensão no penúltimo capítulo do remake de “Vale Tudo”. Após assumir a presidência da TCA depois da morte de Odete Roitman (Debora Bloch), ele se torna alvo de investigações e planeja fugir do país para escapar das consequências de seus crimes.
Em uma pista clandestina, Marco Aurélio tenta embarcar em um jatinho particular com Leila (Carolina Dieckmann), mas a polícia invade o local, frustrando a fuga e deixando os espectadores em suspense. O último capítulo começa mostrando o vilão detido na delegacia, em conversas tensas com seu advogado e o filho Tiago (Pedro Waddington), reforçando que a prisão será breve.
Marco Aurélio em Vale Tudo
Mesmo detido, o desfecho de Marco Aurélio surpreende. Nas cenas finais, ele aparece em casa, indicando que não foi condenado e que passou pouco tempo atrás das grades, um aceno ao final icônico do personagem vivido por Reginaldo Faria em 1988.
A trama do executivo segue marcada por vingança e violência: ele sobrevive a um atentado de Odete, enquanto Mário Sérgio (Thomás Aquino) é vítima de um ataque cardíaco fulminante, encerrando o capítulo com fortes emoções.