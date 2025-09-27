Acesse sua conta
Marco Aurélio é cercado pela polícia e tem fuga frustrada no penúltimo capítulo de 'Vale Tudo'

O vilão tentará escapar do país em jatinho particular, mas será surpreendido por operação policial que muda o rumo da história

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 11:53

Marco Aurélio tenta fuga em jatinho no penúltimo capítulo de “Vale Tudo”
Marco Aurélio tenta fuga em jatinho no penúltimo capítulo de “Vale Tudo” Crédito: Reprodução

O vilão Marco Aurélio (Alexandre Nero) vai protagonizar momentos de pura tensão no penúltimo capítulo do remake de “Vale Tudo”. Após assumir a presidência da TCA depois da morte de Odete Roitman (Debora Bloch), ele se torna alvo de investigações e planeja fugir do país para escapar das consequências de seus crimes.

Em uma pista clandestina, Marco Aurélio tenta embarcar em um jatinho particular com Leila (Carolina Dieckmann), mas a polícia invade o local, frustrando a fuga e deixando os espectadores em suspense. O último capítulo começa mostrando o vilão detido na delegacia, em conversas tensas com seu advogado e o filho Tiago (Pedro Waddington), reforçando que a prisão será breve.

Marco Aurélio em Vale Tudo

Marco Aurélio por Reprodução
Marco Aurélio (Alexandre Nero) em Vale Tudo por TV Globo/Reprodução
Marco Aurélio e Leila  por Reprodução
Leila e Marco Aurélio em Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Renato cede à pressão e começa a lavar dinheiro com Marco Aurélio para salvar a Tomorrow por Reprodução
Odete (Debora Bloch), Maria de Fátima (Bella Campos) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) por Reprodução
Mário Sérgio firmou aliança com Marco Aurélio por Reprodução
Ivan e Marco Aurélio por Reprodução
Reginaldo Faria e Alexandre Nero interpretam Marco Aurélio em diferentes versões da novela por Reprodução
1 de 9
Marco Aurélio por Reprodução

Mesmo detido, o desfecho de Marco Aurélio surpreende. Nas cenas finais, ele aparece em casa, indicando que não foi condenado e que passou pouco tempo atrás das grades, um aceno ao final icônico do personagem vivido por Reginaldo Faria em 1988.

A trama do executivo segue marcada por vingança e violência: ele sobrevive a um atentado de Odete, enquanto Mário Sérgio (Thomás Aquino) é vítima de um ataque cardíaco fulminante, encerrando o capítulo com fortes emoções.

Tags:

Vale Tudo

