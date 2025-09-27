DOMINGÃO COM HUCK

Gracyanne se pronuncia após lesão e cirurgia; futuro na 'Dança' segue incerto

Heider Sacramento

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 11:26

Gracyanne Barbosa nos Stories do Instagram Crédito: Reprodução/Instagram

A musa fitness e participante do “Dança dos Famosos”, Gracyanne Barbosa, sofreu uma lesão no joelho durante os ensaios da atração da TV Globo. Aos 42 anos, ela rompeu o tendão patelar e precisará passar por cirurgia, colocando em risco sua continuidade na competição.

Em suas redes sociais, Gracyanne compartilhou a preocupação com o futuro no programa e agradeceu o apoio dos fãs. “Meu coração está apertadinho”, escreveu a influenciadora. A cirurgia será realizada assim que o inchaço diminuir, enquanto a equipe médica avalia a extensão do dano e o tempo de recuperação. A Globo ainda não confirmou se ela permanecerá no programa após o procedimento.

