Gracyanne se pronuncia após lesão e cirurgia; futuro na 'Dança' segue incerto

Heider Sacramento
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 11:26
A musa fitness e participante do “Dança dos Famosos”, Gracyanne Barbosa, sofreu uma lesão no joelho durante os ensaios da atração da TV Globo. Aos 42 anos, ela rompeu o tendão patelar e precisará passar por cirurgia, colocando em risco sua continuidade na competição.
Em suas redes sociais, Gracyanne compartilhou a preocupação com o futuro no programa e agradeceu o apoio dos fãs. “Meu coração está apertadinho”, escreveu a influenciadora. A cirurgia será realizada assim que o inchaço diminuir, enquanto a equipe médica avalia a extensão do dano e o tempo de recuperação. A Globo ainda não confirmou se ela permanecerá no programa após o procedimento.
Gracyanne Barbosa
A lesão aconteceu durante a gravação da apresentação do Grupo B, que será exibida no domingo (28). Apesar da dor, Gracyanne conseguiu concluir a performance antes de ser encaminhada ao hospital para exames. Fãs e colegas do programa têm enviado mensagens de apoio, acompanhando de perto a recuperação da participante.