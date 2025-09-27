POLÊMICA

Flamengo desmente festa na Argentina e promete processar Léo Dias

Time rebate boato de festa de jogadores na Argentina e anuncia ação judicial contra Léo Dias

Heider Sacramento

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 10:03

Jogadores do Flamengo comemoram vitória sobre o Estudiantes na Libertadores Crédito: Divulgação

O Flamengo reagiu com indignação a uma publicação do portal de Léo Dias, que afirmava que jogadores do time teriam saído para uma festa na Argentina após a classificação contra o Estudiantes, pela Libertadores. Em nota oficial divulgada nesta sexta-feira (26), o clube classificou a notícia como “mentirosa e irresponsável” e anunciou que vai tomar medidas judiciais contra o colunista.

Segundo o comunicado, a delegação rubro-negra retornou ao hotel às 2h30 da madrugada, foi direto para o jantar e permaneceu no local até cerca de 4h. O texto destaca ainda que o Sheraton Greenville Polo & Golf Resort, onde o elenco estava hospedado, fica em uma região afastada de Buenos Aires, sem acesso a centros urbanos com vida noturna, o que inviabilizaria a saída dos atletas.

“Enquanto a delegação viajava de Buenos Aires para São Paulo, o referido portal publicou uma narrativa mentirosa. Importante destacar ainda que a localização do hotel, por si só, desmonta a farsa divulgada”, reforçou o clube no comunicado.

O que aconteceu?

A celebração de jogadores do Flamengo na Argentina, após a vitória sobre o Estudiantes na Libertadores, é apontada como possível gatilho para o término do relacionamento entre Karoline Lima e o zagueiro Léo Pereira.

Além de Léo, participaram do rolê o espanhol Saúl, o equatoriano Gonzalo Plata, Bruno Henrique, Emerson Royal, Samuel Lino e Wallace Yan. Apenas Samuel e Wallace não possuem casamentos ou relacionamentos sérios. Recentemente, fotos de Éverton Cebolinha com a esposa Isa Ranieri também foram apagadas das redes sociais, alimentando rumores sobre conflitos pessoais após a festa.

Em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, Karoline evitou comentar detalhes: “Eu estou bem. Não tenho nada para comentar sobre. Apenas confirmo que terminamos”. O casal estava junto desde o início de 2024 e sempre chamou atenção dos fãs nas redes sociais.