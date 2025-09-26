Acesse sua conta
Término de Karol e Léo Pereira teria relação com festa pós-Libertadores; veja quais jogadores participaram

Zagueiro do Flamengo e influenciadora encerram namoro após rolê com jogadores na Argentina

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 18:40

Léo e Karol estavam juntos desde o início de 2024
Léo e Karol estavam juntos desde o início de 2024 Crédito: Reprodução/Gilvan der Souza/Flamengo

O término do relacionamento entre Karoline Lima e o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, ganhou novos contornos nesta sexta-feira (26). A festa com jogadores do clube na Argentina, após a classificação contra o Estudiantes na Libertadores, teria desencadeado o fim do namoro.

Além de Léo Pereira, a celebração contou com outros seis atletas: o espanhol Saúl, o equatoriano Gonzalo Plata, Bruno Henrique, Emerson Royal, Samuel Lino e Wallace Yan. Apenas Samuel e Wallace não são casados ou mantêm relacionamentos sérios. Durante a semana, fotos de Éverton Cebolinha ao lado da esposa, Isa Ranieri, também foram apagadas das redes sociais, levantando rumores sobre possíveis conflitos pessoais após o rolê.

Karoline Lima e Léo Pereira

Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Léo e Karoline e Militão e Tainá por Reprodução
Karoline Lima e sua filha Cecícilia por Reprodução
Karoline Lima compartilhou 'perrengue chique' com os seguidores por Reprodução
Cecília e Karoline Lima por Reprodução
Cecília com a mãe, Karoline Lima, e o pai, Éder Militão por Reprodução
Karoline Lima e Cecília Militão por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira, do Flamengo por Reprodução/Instagram
Léo Pereira, Karoline Lima, Éder Militão e Tainá Castro por Reprodução
Karoline Lima e Cecília por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Cecília por Reprodução/Instagram
Karoline Lima, Léo Pereira e filhos por Reprodução/Instagram
Karoline Lima, Léo Pereira e Cecília por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
1 de 19
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram

Em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, Karoline Lima se mostrou tranquila e evitou comentar detalhes: “Eu estou bem. Não tenho nada para comentar sobre. Apenas confirmo que terminamos”. O casal estava junto desde o início de 2024 e sempre foi acompanhado de perto pelos fãs nas redes sociais.

Antes de namorar Léo Pereira, Karoline foi casada com Éder Militão, atualmente namorado de Tainá Castro, ex-mulher de Léo, o que já gerou repercussão e debates online.

