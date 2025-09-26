Término de Karol e Léo Pereira teria relação com festa pós-Libertadores; veja quais jogadores participaram

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 18:40
O término do relacionamento entre Karoline Lima e o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, ganhou novos contornos nesta sexta-feira (26). A festa com jogadores do clube na Argentina, após a classificação contra o Estudiantes na Libertadores, teria desencadeado o fim do namoro.
Além de Léo Pereira, a celebração contou com outros seis atletas: o espanhol Saúl, o equatoriano Gonzalo Plata, Bruno Henrique, Emerson Royal, Samuel Lino e Wallace Yan. Apenas Samuel e Wallace não são casados ou mantêm relacionamentos sérios. Durante a semana, fotos de Éverton Cebolinha ao lado da esposa, Isa Ranieri, também foram apagadas das redes sociais, levantando rumores sobre possíveis conflitos pessoais após o rolê.
Karoline Lima e Léo Pereira
Em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, Karoline Lima se mostrou tranquila e evitou comentar detalhes: “Eu estou bem. Não tenho nada para comentar sobre. Apenas confirmo que terminamos”. O casal estava junto desde o início de 2024 e sempre foi acompanhado de perto pelos fãs nas redes sociais.
Antes de namorar Léo Pereira, Karoline foi casada com Éder Militão, atualmente namorado de Tainá Castro, ex-mulher de Léo, o que já gerou repercussão e debates online.